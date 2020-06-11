高雄補選蔡壁如表態白藍合作　民眾黨聲明：不限國民黨

▲蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

罷韓案以93萬票通過後，高雄市長補選預計最晚在9月登場。民眾黨立委蔡壁如11日表示，希望國民黨放下成見，共推無黨籍人士參選，循2014年柯文哲無黨籍參選的「白綠合作」模式。對此，民眾黨發出聲明澄清，強調是提名「在地」、「優秀」以及「無黨籍」人選來尋求與其他政黨合作，合作對象不限於國民黨。

蔡壁如11日上午接受廣播節目專訪。談及高雄市長補選一事，蔡壁如透露，可以和國民黨共推高雄市長補選人選，但要無黨籍，「放下成見可以促成很多事」。她強調，黨內意見是共推無黨籍，尋求在野支持，希望複製2014年柯文哲以無黨籍參選台北市長、獲得民進黨支持的案例，大家放下成見、互相協調。

而似乎為了避免被貼上「只限」白藍合作的標籤，民眾黨特別發聲明澄清，指蔡委員的發言重點，不在於與國民黨共推人選，而是提名「在地」、「優秀」以及「無黨籍」人選來尋求與其他政黨合作，合作對象不限於國民黨。若未符合「在地」、「優秀」且「無黨籍」等三大條件，則與其他政黨合作之空間較小。

另外，民眾黨指出，目前已成立「高雄補選工作小組」，由張其祿委員、蔡壁如委員、謝立功秘書長、陳建璋副秘書長徵詢黨內有意願者，以及與其他政黨協調共推人選一事，是否參與補選，以及人選為何，均尚未定案。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】