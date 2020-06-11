與五星市長潘孟安同台　柯文哲避談政治題：我最有機會進步

記者楊亞璇／台北報導

屏東縣長潘孟安11日中午與台北市長柯文哲合體，召開安心旅遊記者會，不過對於政治題，柯文哲皆四兩撥千金稱，等下拜託議員總質詢問就好。柯文哲日前批五星級市長「坐牢的坐牢、欠債的欠債」，不過對於潘孟安拿下五星級市長，柯文哲低調表示，「我是最有機會進步的人」，學習人家的優點每天進步就好。

▲潘孟安與柯文哲同台推廣屏東觀光，潘孟安送上漁夫帽、釣竿。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲表示，隨著疫情趨緩，旅遊業要去推跨縣市整合，台北、屏東是最有對比的城市，台北很嚮往墾丁，因有不一樣氣候跟地理環境，台北對屏東來講有異國情調，世界各國鎖國，台灣一年有1100萬國外旅遊人次，要轉成國內旅遊，會去一個跟平常生活環境狀態不同的地方，畢竟這些人本來是出國，相信屏東是台北人國內旅遊首選。

▲潘孟安與柯文哲同台推廣屏東觀光。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲也說，北市推出很多活動，包括高鐵來回車票6折，北北基卡2030元優待卡，還有住北市住旅館，1500元以上送雙層觀光巴士車票，還有設計旅遊路線，包括陽明山、北投、大稻埕等，台北有很多特色，木柵鐵觀音、南港包種茶，他還笑說，陽明山竹子湖繡球花蠻漂亮，夫人陳佩琪去拍，怎麼這麼漂亮？應該是花漂亮讓人也漂亮。

潘孟安指出，第一次踏進北市府是在2015年，由於屏東小琉球，有一塊北市府2.6公頃土地，但小琉球人稠地少，希望作為社福醫療機構使用，當時他在市長辦公室吃便當，「看到吃便當比我還快」，柯當時聽到社福醫療擘畫，馬上說可以作為無償撥用，但要議會法定程序，也馬上做處理。

▲潘孟安與柯文哲同台推廣屏東觀光。（圖／記者李毓康攝）

潘孟案表示，對琉球鄉親而言，北市府幫了一個大忙，第一期工程已經竣工，在去年營運，第二期工程已經正要發包，謝他感謝柯文哲，在2015黑鮪魚文化觀光季，當時請柯主持，今年觀光季正式開始，邀起柯來吃一下黑鮪魚，並當場送上為柯量身定做的釣竿、漁夫帽送給他，柯文哲馬上戴上漁夫帽、把玩魚竿，看起來心情不錯。潘孟安表示，屏東線推出三鐵方案「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」，希望打動遊客的心。

會後柯文哲被問到，民眾黨立委蔡壁如受訪說高雄市長補選不排除與國民黨共推無黨籍人選，柯文哲推說，「今天潘縣長來，還是以客為尊，先問旅遊主題有關，如果要問政治題目，等下拜託議員總質詢問就好」。

▲潘孟安北上推銷同產品。（圖／記者李毓康攝）

潘孟安在今年遠見雜誌的施政調查中獲得五星級市長殊榮，柯稱讚潘孟安吃苦耐勞、做事很認真；柯笑稱「現在我是最有機會進步的人，我們學習人家的優點，每天進步這樣就好」。至於若衛福部長陳時中當拿五顆星？ 柯重申，「以客為尊，也問主題有關的，要問政治題請議員問。」

此外，柯文哲21日將到嘉義市進行市政交流，柯文哲解釋，6月21日是日環食，聽說200年才一次，所以去看一下天文特色，因為上一次嘉義市長黃敏惠有來、有邀請，北市本來一年有2到3次到外縣市參訪，就去參觀。

▲柯文哲對提問招架不住，忍不住笑出來。（圖／記者李毓康攝）

對於柯文哲稱民進黨不只一黨獨大而是一黨專政，媒體問及潘孟安看法，柯文哲當場苦笑，潘孟安強調，每一個人看法都尊重，今天主題以觀光，希望在防疫新生活當中，大家往前看，對台灣後防疫時期經濟發展為要。最後柯文哲被問到，會推薦潘孟安吃空心菜嗎？柯文哲笑說，「無聊的題目」。

▲潘孟安前往北市府宣傳屏東觀光。（圖／記者李毓康攝）

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