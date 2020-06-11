香港教育局長：《願榮光歸香港》是政治宣傳歌曲「不能在校園唱」

▲香港教育局長楊潤雄。（圖／香港政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港教育局長楊潤雄11日在電台節目上指出，反送中示威歌曲《願榮光歸香港》明顯是政治宣傳歌曲，不應在校園內出現，但唱《熱愛基本法》就不屬於政治行為，算是法治教育，「不是歌詞字眼問題，而是背後有無推動一些東西。」

楊潤雄表示，近期有團體呼籲罷課，教育局因此發信給各校，重申大原則，避免校園混亂，包含要求不應在校園內唱帶有政治訊息的歌曲，《願榮光歸香港》明顯是政治宣傳歌曲，不應在校園內出現，至於音樂劇《孤星淚》（悲慘世界，法語：Les Misérables）可以唱，但要看情況，會否干擾校園及學習。

楊潤雄提到，唱《熱愛基本法》就可以，因為屬於法治教育，不算政治行為，「學校不應該出現政治宣傳活動，希望學生在校園能專心學習，一些政治敏感議題，包含支持國安法等活動，都不適合在校園出現。」

楊潤雄指出，罷課公投是推動反對「港版國安法」，政府不能接受，且公投制度在香港制度上並不存在，沒有法律基礎及效力，相關組織發起的公投實際上沒有意義，建議學生不用浪費時間。

楊潤雄強調，校園可以有討論空間，但學生應理解，訂立「港版國安法」是要保障國家及香港的長期繁榮穩定，待正式條文公布後，教育局會製作教材，為老師提供培訓，供學校推廣。

▼《願榮光歸香港》由反送中支持者創作，經常在示威中被傳唱。

