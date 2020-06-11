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14歲天使慰勞勇武派？8.31打死人？　港媒點名「反修例」四大謎團

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▲▼港媒點名反送中四大謎團。（圖／香港01授權使用，請勿轉載）

▲反修例示威期間假消息四起，港府推廣告提醒民眾。（圖／香港01授權使用，請勿轉載）

本報訊

在香港，去年一場反修例風暴改變整個社會面貌。在紛亂的局面之中，真假難辨的資訊十分容易流竄散播，「後真相時代」也成為近年國際時事的重要關鍵詞。所謂後真相時代，意指受眾對於資訊「不問事實，立場先行」，真假變得不再重要，也無客觀準則。於是不同立場的人圍爐取暖，只願接觸立場相近的資訊，繼續加固自己的既定立場。

在當下撕裂的社會，社交網絡的演算法鞏固了同溫層，不同陣營的人會形成「平行時空」，同樣的資訊，會拿出完全不同的演繹，變成自己口中的「真相」。

過去一年間，不論黃營藍營，雙方都有利用不實或未經證實的資訊，攻擊敵對政治陣營，相關資訊在各自陣營中廣為流傳。有外媒分析，傳播謠言行為的背後，其實包含一種另類的政治戰略動機…

▲▼港媒點名反送中四大謎團。（圖／香港01授權使用，請勿轉載）

▲元朗7.21事件。（圖／香港01授權使用，請勿轉載）

外媒分析：重複不實消息　可將「事實」弱化成「立場」

美國新聞評論網站Vox一則專題報道歸納，不斷重複謊言或未經證實的資訊，在政治上至少有兩大目的。第一種是權力的展示。這一點在華人社會相對容易理解，亦即「指鹿為馬」。權臣趙高帶著一頭鹿，向眾人表示這是一隻馬。眾臣有的附和這是馬，有的沉默，指正那是鹿的人都被趙高安插罪名處罰。總之大家都明知那是假的，但說謊者就是要受眾公開承認2+2=5，作為自我權力的體現。

另一個較複雜的操作，則是將「事實性」的事物扭曲成「立場性」，從而達到政治目的。什麼意思呢？我們日常生活中，有些事物是已知的事實，或經過嚴謹的科學考證，例如地球會自轉和公轉、人長期不飲水會渴死；有些事物則是明顯虛構的，例如我說香港是在1998年回歸中國，但事實上是1997年。這些都是「事實性」的事物。

有些事物則是「立場性」的，例如有人說林鄭月娥是一名好特首，那是一個「立場」，因為反對者同樣可以列舉一些例子說明為何林鄭不是一個好特首，很難有完全客觀的準則。

不斷傳播未經證實的資訊，背後的戰略目的，就是將「事實」和「立場」的界線搞混，創造「另類真相」，令議題進入一種哲學上的糾纏，陷入「泥漿摔角」中，弱化對方的說服力。在政治上，這行為可達到非常顯著的宣傳效果。過去一年的社會紛爭中，雙方陣營都有運用類似的手法，傳播一些虛構或未經證實的資訊，以下會舉出數個較著名的例子。為表公允，黃藍陣營皆會列舉。

1. 「7.21是林卓廷帶人入元朗搞事」

去年7月21日晚，有大批白衣人在元朗西鐵站內外無差別襲擊市民，警方於接報後39分鐘才有人到場，未有當場制止襲擊，當晚亦無拘捕並當眾放走多名持棍棒的白衣人。港台節目《鏗鏘集》亦揭發，當日傍晚起元朗多處有白衣人聚集，當時有警車在旁，但警方並無驅散。7.21襲擊亦成為反修例風波至今，最具爭議的事件。

事後在深藍陣營中，流傳一個說法，指事件的起源是民主黨立法會議員林卓廷帶人入元朗鬧事在先，元朗居民只是「保衞家園」。但相關說法並無證據，網上流傳當日有「文宣」指號召網民到元朗遊行，相關截圖甚至被監警會專題報告引用，但那已被揭發是源自內地微博的假圖。

另翻查資料，白衣人早於當日傍晚已在元朗聚集，約8、9時開始有市民遇襲。林卓廷是於晚上近11時接報到場後，遭白衣人打傷。另外亦有區議員證實，事前一天已有地區人士計劃鬧事，並聯絡警方，但未獲警方回應。「保衞家園」是否需要衝入西鐵車廂攻擊手無寸鐵的平民，也是另一個邏輯問題。

然而，此說法在親建制陣營中已廣泛流傳，更有親建制團體不斷引用這個說法，組織集會示威，要求警方「嚴肅跟進」林卓廷，並創造出「沒有林卓廷，哪有721」等口號。

▲▼港媒點名反送中四大謎團。（圖／香港01授權使用，請勿轉載）

▲8.31太子站事件。（圖／香港01授權使用，請勿轉載）

2. 「8.31，打死人」

2019年8月31日，有市民上街示威抗議8.31政改落閘五周年，港島的示威演變成騷亂。當晚約10時45分，港鐵一列觀塘線列車內有兩批政見不同人士爭執，有人舉起鎚子揮動，亦有人向車廂使用滅火筒。警方接報後到達太子站月台驅散、制服多人，並使用警棍、胡椒噴霧制服4號月台荃灣線列車上的人士，其後將記者、急救員驅離車站，與7.21元朗襲擊，並列為修例風波中最具爭議的事件。
目前官方的說法，是指當晚太子站內有「大批暴徒」在車廂內與其他乘客發生爭執，警察到場後有人「利用雨傘及其他物品」施襲，警方採取「適當武力」進行驅散和拘捕，在多人身上搜出汽油彈等武器，又稱有示威者在列車和月台上換衣服逃避追捕。事件中警方拘捕逾60人。

然而，由於記者被驅離車站，出現資訊真空，黃營並不相信警方一面之詞，而警方、消防處對於傷者人數說法前後不一致。於是隨後數日，網上開始流傳當日行動中有乘客死亡、被消失，甚至有網民將傷者和當時的失蹤人口、浮屍等拉上關係，但沒有任何人能提出確實證據。其後《傳真社》成功訪問6名「懷疑遇害者」，證實他們仍健在。不過，親示威者一方依然堅信當日有人死亡，並已將這融入示威口號中，用以批評警方。而有關口號恍如成了圖騰，至今無任何人能拿出證據來證明是真的，但黃營中相信的人仍不少。

3. 「14歲天使『慰勞』勇武派」

自示威浪潮開始，藍營不時傳出示威者「收錢搞事」、「淫亂性交」之類的謠言。去年9月9日，行政會議成員羅范椒芬在港台英語節目中，引述「朋友的朋友認識的家庭」指出，有14歲少女被他人誤導，為「勇武派」示威者提供免費性愛，但沒有提供具體證據。當時親建制群組一直流傳類似資訊及截圖，但亦已被網民發現是來自外國成人網站的改圖。

▲▼港媒點名反送中四大謎團。（圖／香港01授權使用，請勿轉載）

▲8.31太子站事件。（圖／香港01授權使用，請勿轉載）

4. 「汽油彈都是警察混入示威者扔的」

去年8月開始，示威活動愈趨激烈，汽油彈登場，各區警署門口、示威現場的警察防線，都有人投擲汽油彈。8月11日示威中，銅鑼灣有多名便衣警察混入示威者中，拘捕現場人士。事後時任警務處副處長（現任一哥）鄧炳強承認，警方會派出「喬裝」探員拘捕核心暴力示威者。
警方做法惹起討論，黃營質疑，既然警方自己會派人混入示威者，還憑什麼說所有暴力行為都是示威者做；警方又憑何要人相信一面之詞，指喬裝警員不會做違法行為。相關議題後來更被黃營「反方向操作」，部分人將所有投擲汽油彈，以至後來破壞商店、港鐵設施等行為，歸咎於警察混入人群所為。然而相關說法一直未見有力證據，亦有多名參與破壞、遭定罪的人士，已被證實並非警察。

8月25日荃灣遊行演變成衝突，當時有網上片段指，警察向示威者方向投擲汽油彈，但其實片段經過剪裁，而且是角度問題令人誤解。美國有線新聞網絡亦一度報道此事，後來澄清屬誤報；8月31日港島示威中，有記者拍得一名黑衣人手持汽油彈，腰間掛有疑似槍械，但警方澄清該支並非警槍。不過，今年4月亦有一名葵涌警署的警長因涉嫌「自編自導」安排他人向警署放置汽油彈，涉妨礙司法公正被捕。
總而言之，部分黃營人士通過警方混入示威者，以及部分警察「自編自導」的舉動，將所有破壞、縱火等行為連繫到警察身上；部分人亦會於現場和網上片段，尋找疑似由警方混入的人，俗稱「捉鬼」。不過由於大部分黑衣示威者身份難以辨認，亦難以有證據證明真假，相信日後類似問題只會繼續流於「口同鼻拗」。

▲▼香港反送中示威，警方用催淚彈驅趕。（圖／路透社）

▲反修例示威造成香港社會對立。（圖／路透社）

學者：社會矛盾極深　暫時看不見出路

將上文提及的政治操作套用在反修例事件中，相當容易理解：傳播消息的人，未必不知道「7.21林卓廷搞事在先」是虛構、「8.31有人死亡」欠缺證據。不過黃藍雙方都會因應已方政治立場，將這些事件操作成「真假存在爭議」，形成「公婆各說有理」之局。總之，一個說法成立與否，不再是建基於真假，而只是「觀點與角度」的問題。

香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華向《香港01》記者表示，難以猜測發放謠言者的具體動機如何。不過從客觀效果而言，不斷重複這些資訊，確實有轉移視線的作用，將一些事情轉化成「爭議」；訴諸一些難以證實或證偽的說法，可令議題陷入泥漿摔角。

他舉例指，藍營指控7.21是林卓廷帶人鬧事，即使有證據證明林卓廷是於襲擊後才到達現場，藍營都會先入為主，繼續指控林卓廷事前有帶人鬧事的動機：「邏輯上，你很難去證明一個『動機』不存在。當事人要澄清，只能靠口頭否認，但很難拿出什麼證據。」同樣道理，在8.31的案例中，由於現場資訊太過不透明，說有人死亡，固然沒有確實證據，「但要百分百證明無人死亡，又會引起質疑，因為我們確實在直播中見到有人傷勢很嚴重。」於是，雙方都在這些灰色地帶內，指控敵對陣營。

不過傅景華認為，「事實」也好，「爭議」也好，終究只是眾多現象之一，核心問題還是社會、政治矛盾無法解決，導致社會信任度極低，受眾選擇性地相信自己想見到的「事實」。他相信，社會撕裂一日沒有解決，上述問題只會不斷出現，短時間內亦難以看見什麼出路。


【本文獲《香港01》授權轉載。】

 
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