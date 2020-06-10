林鄭月娥：香港將逐步取消入境限制及14天強制檢疫

▲應對新冠肺炎疫情，香港採取嚴格入境限制。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥9日晚間在臉書發文表示，按照現在持續穩定的疫情和不斷提升的病毒檢測量，預計稍後可進一步放寬某些社交距離限制措施，並在風險可控的前提下，逐步取消入境限制和14天強制檢疫規定。

林鄭月娥指出，香港的企業超過九成是中小規模，每家企業聘用員工不多，但貢獻很大，是社會的重要支柱，因此，政府在這些保就業、撐經濟措施中，特別關心中小企業。能保住中小企業，就是為香港經濟復甦保留實力。

▼香港餐廳取消部分座位，以保持社交距離。



她提到，在政府統計處發表有關中小企業業務狀況的統計調查報告中留意到，隨著疫情逐漸穩定及政府放寬社交距離限制措施，商業活動正逐步恢復，中小企業業務收益的「現時動向指數」從4月的31.0顯著上升至5月的41.9。若按行業劃分，升幅最強勁的是飲食業，指數由25.5上升至52.0。

林鄭月娥說，雖然出現可喜現象，但距離走出困境、恢復正常，仍需一段時間，政府推出的保就業計劃就是要提供「及時雨」，協助雇主留住員工，大家同舟共濟，共渡難關。政府首批完成處理的雇主工資補貼申請，中小企業就佔了98%，預計這些企業在本週內可陸續收到款項。

▼香港特首林鄭月娥。

