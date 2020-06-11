港府撒幣振興！年滿18歲「4萬元直接打進戶頭」　最快7月8日到帳

▲港府最快於7月8日，向每位年滿18歲的市民發放一萬元港幣。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為振興經濟，香港上月中旬通過財政預算案，決定向每位年滿18歲的香港永久性居民派發1萬港元（約合新台幣4萬元）後，該振興方案正式進入落實階段。據港府最新訊息顯示，市民完成登記後，該筆款項最快將於7月8日到帳，直接匯進當事人戶頭。



據了解，受新冠肺炎和從去年起爆發的「反修例」示威影響，香港今年首季GDP年減8.7%，創下有紀錄以來新低，因此港府為振興經濟，由立法會於5月中旬三讀通過涉及特區政府財政預算案的《2020年撥款條例草案》。

▲香港近一兩年經濟面臨許多外部風險考驗。（圖／路透社）

根據預算案，港府將向年滿18歲的香港永久性居民，每人執行派發一萬港元的優惠政策，並自6月底開放申請，7月開始發放款項。

按照港府最新說法，香港財政司司長陳茂波在8日的記者會上宣布，市民可於6月21日起，透過銀行網站、電子銀行進行線上登記，或透過銀行、郵政進行書面登記。登記完成後，最快可在7月8日於自己的銀行戶頭，收到一萬港元。

陳茂波還說，該登記截止日期是2021年12月31日。此項計劃旨在刺激消費、振興經濟、舒緩市民壓力，預估總共涉及約700萬人。他補充，日前，港府已與21間銀行代表，簽署了現金發放計劃服務協議。

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