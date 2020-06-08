被控辦大型尾牙替韓國瑜賄選　7台商：例行餐會...未回應罷韓

記者孫于珊／台北報導

大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷、副會長佟建華、中華婦女聯合會理事長何建華等7人，2019年底涉舉辦大型尾牙，幫韓國瑜造勢拉票選總統，被依違反《正副總統選罷法》、《公職人員選罷法》起訴，其中林懷等5人被限制出境、出海。台北地院8日上午開庭，被告7人都否認犯罪，並請求解除境管。

▲會長林懷否認犯行，並希望解除境管，讓他能回大陸處理公司事務。（圖／記者孫于珊攝）

2020總統大選前，紛紛支持韓國瑜當選，但韓國瑜不僅落敗，連高雄市長的位置也保不住，93萬多票都同意罷免他。對此，林懷、何建華等人庭後都不願發表看法，面對鏡頭皆不作任何回應。

在庭上，林懷表示，尾牙只是例行活動；佟建華也說，副會長只是虛職，他只是個無薪、無津貼的打雜義工，並沒有決策資格，他都不知情，認為檢方誤會了；何建華則稱，她根本沒去尾牙；其他被告也說，他們沒有想爭取交通票據等任何補助；甚至有人也稱，沒參與尾牙，只是轉貼訊息而已。

由於林懷等7人，不是在大陸有工作，就是需要回大陸照顧母親，因此請求法官不要限制他們出境，林懷甚至建議「可呈報來回機票」，希望法官給他們一點彈性。法官庭末諭知候核辦。

▲中華婦女聯合會理事長何建華表示，沒有要影響選舉情勢，但對於韓國瑜罷免的相關問題都不予回應。（圖／記者孫于珊攝）

2020總統大選前，林懷等人涉在長沙辦餐會，高喊「台灣安全、人民有錢」、「韓國瑜，凍蒜」、「國民黨，加油」等口號，幫韓國瑜拉票，除了宴請4、500名台商、台生，還安排他們酒店住宿、補助台幣6000多元（人民幣1550元）的返台機票，並向國台辦申請獲得經費補助636萬多元。

因此檢方將會長林懷、副會長佟建華、中華婦聯會理事長何建華、中華婦女聯合會副秘書長及湖南省衡陽辦事處主任沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞、中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長張國君、台商莊桓漳等7人起訴。

▼莊恒漳說自己只是在大陸工作的農民，並非台商，家人都在台灣，還有臥病在床的老母親要養，因被限制出境，經濟陷入困境了。（圖／記者孫于珊攝）

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