北巿教育局官員上班看A片　圖書室「單手運動」全被錄...認罪下場曝

▲黃男除了在台北市教師研習中心的圖書室內，偷偷邊看色情片邊自慰外，還曾陷入偷拍風波。（圖／翻攝自Google map）

記者孫于珊／台北報導

台北巿政府教育一名黃姓官員，涉在上班時間，用電腦看A片、打手槍，監視器畫面都拍下了他用手搓揉自己下體的行為，由於黃男事後認罪，台北地院依公然猥褻罪判罰金3000元，得易服勞役3天確定。

黃男當時調派至北市教師研習中心，支援研習中心圖書室業務，但卻於2018年2月3日上午10時許，在圖書室使用個人筆記型電腦，觀看色情片，並以左手撫弄生殖器。

然而黃男起初只承認有用電腦瀏覽色情網站，但否認自慰，審理期間經過認罪協商程序後，黃男才坦認犯行。由於黃男已認罪，法官改依協商程序判決，審酌後，輕罰他3000元，得易服勞役，不得上訴。

其實黃男在2018年4月間，還曾被同事檢舉，涉在教師研習中心偷拍女同事或女訪客，但檢方認為，黃男偷拍的都是遠距離畫面，並非隱私部位或私密行為，並不構成妨害秘密罪嫌；黃男甚至曾因不滿偷拍案遭媒體爆料，稱他是「偷拍狂魔」，到法院自訴妨害名譽。不過黃男上班摸魚的種種行徑實在惹議。

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