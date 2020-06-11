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韓國瑜對比「鄭南榕、許崑源」！吳子嘉赴靈堂弔唁：是另外一種肯定的表現

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記者洪正達、張榮恩、戴若涵／高雄報導

高雄市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，死訊一出震驚各界！追思靈堂設於高雄市第一殯儀館景行廳，開放各界友人前往弔唁，高雄市長韓國瑜也連續4天前去現場。稍早資深媒體人吳子嘉、民進黨創黨黨員葉耀鵬也現身慰問家屬。

▲▼吳子嘉於許崑源靈堂前接受媒體訪問。（圖／記者洪正達攝）

▲▼吳子嘉、葉耀鵬於許崑源靈堂前接受媒體訪問。（圖／記者洪正達攝，下同）

吳子嘉表示，「我們跟議長是多年老友，過去就是台灣、高雄的大英雄大人物，他最後選擇做悲劇英雄，讓人感到不捨，結果也看到正面價值，希望台灣民眾、高雄鄉親，對議長的正面價值有更深刻體會，目前家人深陷悲傷之中，不必過多闡述細節。」

另外，針對高雄市長韓國瑜將許崑源及民主鬥士鄭南榕相提並論，吳子嘉則認為，這就是韓國瑜的談話風格，「是另外一種肯定的表現。」

▲▼葉耀鵬於許崑源靈堂前接受媒體訪問。（圖／記者洪正達攝）

葉耀鵬受訪時則稱，希望許崑源墜樓此事能引起「全民反省」，政治文化要檢討，不要撕裂社會，「悲痛不能代表什麼，要追究撕裂責任才是重點」，他認為現在就是罷韓後政局混亂的印證「永遠都是敗部復活，政治是這樣搞的嗎？有這麼墮落的政黨嗎？」，面對媒體追問哪個政黨，他僅氣憤回應，「誰在幹這事？清楚了嗎？」

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