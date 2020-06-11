劉結一：制止民進黨把兩岸推向危險邊緣

▲大陸國台辦主任劉結一出席台企聯大會。（圖／取自中國台灣網）

記者陳政錄／綜合報導

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）10日在北京，就疫情後復工復產、兩岸關係發展舉行會員代表大會。會上，大陸國台辦主任劉結一在應邀出席致詞時說，希望廣大台胞秉持民族大義，堅決反對「台獨」，共同制止民進黨當局和「台獨」分裂分子把兩岸關係推向危險邊緣。

劉結一首先提到，疫情發生以來，大陸各級台辦積極幫助台商做好疫情防控，以及復工復產，台胞台企亦支持大陸亦情防控工作。「血濃於水的同胞情譜寫出守望相助的新篇章，承載著『兩岸一家親』的深厚情意。」

▲10日上午，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會第五屆第二次會員代表大會在北京舉行。（圖／取自中國台灣網）

他接著信心喊話，強調大陸經濟韌性強勁，中共中央加快完善社會主義市場經濟體制、推進西部大開發、海南自由貿易港建設等，為台商台企在大陸發展提供廣闊空間、更多機遇。

劉結一說，大陸將持續優化營商環境，推出減稅降費、支持製造業高質量發展等政策措施，為台商台企在大陸實現更好發展，提供精準有力支持。

致詞尾聲時，劉結一話鋒一轉，針對兩岸關係進行嚴正表述。他提到，近段時間，民進黨當局和「台獨」分裂分子變本加厲勾連外部勢力，不斷挑動兩岸對立、滋釁生事，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重損害包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。

「民進黨當局必須懸崖勒馬。」劉結一說，希望廣大台胞秉持民族大義，堅決反對「台獨」，共同制止民進黨當局和「台獨」分裂分子把兩岸關係推向危險邊緣，堅定投身推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程的事業。

據了解，該場在6月10日上午，於北京舉行的台企聯第五屆第二次會員代表大會，採取現場結合視訊方式舉行，包括大陸涉台體系重要官員，和台企聯常務副會長層級以上為主的成員參與。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。