快訊／交通部擬再推「紓困3.0」　救專營「國外旅遊」旅行社





▲疫情衝擊觀光。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

隨著疫情舒緩，行政院10日院會正式拍板交通部「安心旅遊國旅補助方案」，國人參加國內安心國旅方案不分團體、自由都有補助。不過，對於專營「國外旅遊團」的旅行社面對困境，交通部表示，這部分還停留在紓困階段，不排除再推「紓困3.0」。

疫情趨緩，國內安心旅遊補助即將上路，對經營國內旅遊的旅行社來說，已經進入振興階段，不過，專營「國外旅遊」的旅行社，似乎還是現在困境中。

對此，交通部次長祁文中10日受訪時表示，國內因為疫情舒緩所以國內旅遊鬆綁，但負責境外的旅行社還在紓困階段，交通部研討是不是有所謂的紓困3.0，針對沒辦法進入振興的旅遊產業，另外協助他們繼續撐到境外管制開放。

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