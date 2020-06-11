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酷航復飛「新防疫措施」公布　登機行李10→3公斤、報到前提交健康聲明

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▲▼酷航加強防疫措施。（圖／酷航提供）

▲酷航逐步復飛，持續加強防疫措施。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

新加坡自6月2日起逐步分三階段解封，重啟經濟活動，樟宜機場也重新開放轉機。酷航逐步復航後，也持續提高防範措施的規格，包含登機行李由10公斤限縮至3公斤，報到前需提交健康聲明，另外，航班也暫停商品販售及服務。

酷航執行長查貝爾·威爾森（Campbell Wilson）表示，酷航自疫情開始以來一直都站在最前線，因為旅客和機組人員的安全和健康都是酷航的首要考量，在旅行即將復甦之際，我們與主管機關以及衛生專家密切合作，實施全面性的加強措施以確保最高的衛生標準，讓乘客可以安心地搭乘酷航。

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▲▼酷航加強防疫措施。（圖／酷航提供）

▲酷航自助報到機及自助託運機。（圖／酷航提供）

酷航今公布新的防疫措施，將暫停販售特定產品及服務，以降低客人和組員之間的接觸，及在必要時追蹤感染途徑；旅客須在報到前完成健康聲明表，可在自助報到機完成表格，或是透過起飛前24小時發送的簡訊，進入線上表單。

另外，旅客登機時必須攜帶及配戴口罩，且需於航程時全程配戴。登機前將進行體溫測量，體溫在37.5度或以上的乘客（或依照當地的規定）將無法登機。被拒登機乘客可以選擇之後的日期訂位，或致電酷航客服中心尋求退款。

在登機行李限制部分，搭乘酷航經濟艙原可攜帶最多10公斤的登機行李，但自2020年6月1日起，旅客僅允許攜帶最多3公斤登機行李，該行李須能置於前方座位底下。

▲▼酷航加強防疫措施。（圖／酷航提供）

▲酷航加強機上防疫措施。（圖／酷航提供）

酷航表示，這是為了確保乘客在安檢、登機和出發時保持安全距離，其餘登機行李（不超過7公斤）需託運，無須支付額外費用。

為降低接觸，酷航也鼓勵旅客在官網或手機App線上報到，或使用樟宜機場自助報到機以及自動託運設施。候機室以及排隊區將實施安全距離措施，包括自助報到機以及登機時，建議旅客提早抵達，以確保有充分的時間完成上列安全措施。

機上部分，為了加強感染途徑追蹤和落實機上社交距離，旅客會在報到時被安排座位。酷航會盡量安排家庭或親友在同筆預訂一起搭乘的旅客坐在一起，旅客登機後不可隨意變更座位。

▲▼酷航加強防疫措施。（圖／酷航提供）

▲預先置於座位的食物袋。（圖／酷航提供）

所有酷航航班將會在有限的服務下營運，包含暫停販售餐食以及機上免稅商品，餐食將以符合嚴格食品標準的裝袋食物取代，且於登機前置於座位，以降低客人與組員的接觸。

飛行的過程中必須配戴口罩，除非在特定的情況下（例如用餐或服用口服藥物）；離開座位時也需遵守安全距離措施，包含上下機以及排隊使用化妝間時。

▲▼酷航加強防疫措施。（圖／酷航提供）

▲酷航進行機艙消毒。（圖／酷航提供）

為了讓旅客更安心旅行，考量到乘客在預訂後有更改計畫的需求，酷航將一次免費更改的政策延長至2020年6月30日。酷航表示，將持續觀察疫情狀況、調整政策規範、以及檢視落實狀況，以確保乘客不僅安全健康也能安心地飛行。

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