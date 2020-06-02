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新加坡代表葉偉傑拜會黃偉哲　雙「偉」深談展望未來合作

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▲新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、貿易主任林詩慧等人，拜會台南市長黃偉哲，由新聞及國際關係處處長蘇恩恩、農業局主秘吳威達陪同接見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、貿易主任林詩慧等人，拜會台南市長黃偉哲，由新聞及國際關係處處長蘇恩恩、農業局主秘吳威達陪同接見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、貿易主任林詩慧，2日前往台南市政府拜會市長黃偉哲，由新聞及國際關係處處長蘇恩恩、農業局主秘吳威達陪同接見，雙方就台南與新加坡在登革熱防疫工作、高科技產業、農產品行銷、觀光、文化等領域的合作交流進行討論。

黃偉偉熱情歡迎葉代表到台灣履新，並期待在葉代表帶領下，持續深化台灣與新加坡之間友好關係。市長黃偉哲表示，台南是台灣口罩生產的重鎮之一，6月開放口罩銷售之後，相信會有很多來自國際的需求，市府也希望在政府許可的範圍內，提供各國需要的防役物資。

▲新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、貿易主任林詩慧等人，拜會台南市長黃偉哲，由新聞及國際關係處處長蘇恩恩、農業局主秘吳威達陪同接見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲進一步指出，台南與新加坡因氣候相似，都受到登革熱的威脅，可就登革熱的防治工作相互討論、分享經驗，目前台南有新創企業，透過AI科技分析病媒蚊的分布、數量等數據資料，相信對防範登革熱會有很大的幫助。

葉代表表示，登革熱是新加坡每年夏天都會面對的挑戰，非常樂意將來與台南進一步分享經驗，共擬防範措施，目前因新冠肺炎的疫情關係，新加坡許多產品的供應鏈受到影響，台灣與新加坡的往來也受到影響，但很慶幸透過雙方政府與企業的溝通，雙方仍保持著良好的交流互動，新加坡從台灣進口很多農產品，其中有很大一部分來自台南，非常熟悉台南農產品優良的品質。

▲新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、貿易主任林詩慧等人，拜會台南市長黃偉哲，由新聞及國際關係處處長蘇恩恩、農業局主秘吳威達陪同接見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

葉偉傑代表於今年2月就任，為首次官方訪問台南市，此行亦參訪南部科學園區南科管理局、台南市立美術館及林百貨等地，深入考察台南的產業與文化。

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