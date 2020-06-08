李顯龍率閣員全國演說！強調新加坡社會團結　揭開國會大選前哨戰

▲ 新加坡總理李顯龍。（圖／路透社）

文／中央社記者黃自強新加坡8日專電

新加坡總理李顯龍與5位內閣成員從昨晚起展開為期兩週系列演說，強調社會堅韌團結。由於這屆政府任期已近尾聲，政治評論員分析，這次全國演說是下屆國會大選的前哨戰。

參與演說系列的閣員包括副總理兼財政部長王瑞杰、貿工部長陳振聲、國家發展部長兼財政部第二部長黃循財等第四代領導團隊的成員。

李顯龍昨晚指出，社會的堅韌團結是取得成功、實現理想不可或缺的元素。當面對逆境，新加坡人或許憤怒不滿、憂心惶恐，但也可選擇像先輩那樣，繼續保持互信，大步邁進。

他說，建國一代為掌控自己命運，在動盪時局中從一個移民社會建立起一個國家。立國一代為了新加坡的成功，也全力以赴。他們即使遇到艱難的抉擇和挑戰，也從不畏懼。「這就是新加坡從無到有的奮鬥史，現在輪到我們面對這個時代的考驗了」。

曾於2015年投入國會大選的工人黨參選人陳家喜今天評論表示，這次全國演說系列的言外之意是新加坡需要團結，政府需要獲得人民強而有力的支持。因此，團結的背後有一個實際的政治考量在其中。

陳家喜指出，這屆政府任期已近尾聲，從2月18日公布財政預算案到國會總結辯論，以及執政黨針對武漢肺炎疫情所做的各種紓困方案觀察，均是下屆大選前安定民心士氣舉措。

他認為，這次系列演說由李顯龍率先上陣，也被視為是下屆國會大選的前哨戰。

陳家喜表示，李顯龍演說中提及下屆政府所要面對的問題、政府將如何因應現階段困境、全球疫情發展，以及新加坡要如何保持競爭優勢與地位。

他分析，這次全國演說系列由李顯龍先披掛上陣，最後由王瑞杰壓軸，這有「一棒接一棒」從第三代領導人到第四代領導人的傳承概念。

對於盛傳6月底或7月可能舉行大選，陳家喜認為，新加坡選舉局應儘速確認疫情下的大選競選規則與相關法令，否則，這種全國系列演說難免招致外界質疑有借用行政資源之嫌。

他強調，即便是疫情中舉行大選，下屆大選的遊戲規則也要以公平、公開方式進行，確保朝野政黨勝選的正當性，共同面對新加坡未來挑戰。

新加坡包括總理與5位內閣閣員從昨天起到6月20日止，舉行兩週的後疫情時代保障新加坡未來系列演講。第一場演講由李顯龍上陣，王瑞杰扮演壓軸角色，主講「攜手同心，越戰越勇」。

新加坡2015年9月國會大選，2016年1月間開議，任期5年，下屆大選最遲將在2021年4月間舉行。新加坡選舉局今年4月15日完成更新選舉名冊，符合投票資格選民265萬3942人。新加坡大選要在選舉名冊更新後才會舉行，一般推測最快6月底或7月舉行大選。

下屆大選劃分14個單選區、17個集選區。集選區是新加坡實行的一種選舉制度，是為了確保國會有少數種族的代表。（編輯：王永志）