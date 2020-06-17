餐廳員工全場中鏢！食材購自「北京新發地」慘了…老闆急籲：顧客快去篩檢

▲北京再次爆發疫情。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

北京近6日確診137例，豐台區確診99例。其中，一家川菜餐廳5名員工全部確診，新確診4名員工為更早些天公布的確診女患者密切接觸者。為此，老闆急籲，最近去過「李記川菜」首經貿西宸廣場店的顧客，趕緊去做核酸檢測。

據《紅星新聞》報導，6月16日晚10時，北京市召開疫情防控工作第120場例行記者會，會上北京市疾控中心副主任龐星火通報了6月15日0-24時，北京市新增新冠肺炎確診病例27例詳情。27人中，有4名重慶籍確診患者，均住豐台花鄉，為餐廳工作人員，是確診病例密切接觸者。

此前，有媒體報導，中鏢餐廳的食材供貨商一共有三個，其中一個便是北京新發地批發市場，另外還有岳各莊市場及大洋路批發市場。

李記川菜負責人6月14日曾表示，確診女患者所在的店是首經貿西宸廣場店，這家店由確診女患者與哥哥承包經營，哥哥是廚師，平時主要負責採購；這家餐廳現在一共5名員工，除了她與哥哥，還有另外3人，其餘4人正在隔離；另一家李記川菜餐廳位於大興生物醫藥基地，這家餐廳食材主要購自美菜網和黃村市場，有配送人員配送，目前沒有受到影響。

▲北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

該餐館廚師、也就是此前確診女患者的哥哥14日接受採訪時表示，6月4日曾與妹妹一起到新發地牛羊肉交易大廳地下一層採購碗和盤子；6月8日、9日妹妹開始出現身體不適，6月10日至12日先後就診北京華壇中西醫結合醫院和北京天壇醫院，核酸檢測陽性，「我與餐廳其餘3名同事在等待核酸檢測。」

6月16日晚，這名廚師再次透露，他與其餘3名同事目前都被檢測核酸陽性，正在北京地壇醫院接受治療，他也從此前完全沒有症狀到當天開始咳嗽，感到肌肉酸痛。

►戴口罩也要記得保養