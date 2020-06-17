北京兩機場取消逾1200航班　鐵路運輸免費退票

▲北京首都機場大規模取消航班。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

北京市府16日晚間將重大公衛應急響應級別由三級提升至二級，並提出15項措施限制重點人員離開北京。消息一出，北京進出港航班大亂，截至6月17日9點10分，北京兩機場共取消航班達1255架次；其中已取消615架出港航班，取消率67.14%，取消進港航班640架，取消率68.38%。

北京市政府副秘書長陳蓓16日晚間通報，在國家衛生健康委專家組指導下進行分析，並經北京市新冠肺炎防控工作領導小組研究決定，應急響應級別由三級調至二級。其中，中高風險街鄉、新發地市場相關人員禁止離京，其他人員堅持「非必要不出京」，確需離京的須持7日內核酸檢測陰性證明。

受疫情影響，北京進出港航班數量也大幅下降。《北京青年報》報導，截至6月17日9點10分，北京兩機場共取消航班達1255架次；其中已取消615架出港航班，取消率67.14%，取消進港航班640架，取消率68.38%。

▲北京擴大「新發地」相關人員檢疫。（圖／記者任以芳攝）

另，《每日經濟新聞》引述飛友科技數據，6月16日，北京機場進出港航班取消量陡增，當天原計劃執行786個航班，但最終取消了313個架次，取消量約40%，較6月15日增加約一倍。

報導指出，根據數據，6月北京進出港航班取消率分別只有19%和18%，呈現回暖趨勢。但受疫情衝擊，北京航班量和客座率近日出現明顯下降。

除了空中運輸，鐵路部門響應應急措施。《人民日報》報導，鐵路部門決定自2020年6月17日零時起，旅客在車站、12306網站等各渠道，辦理2020年6月16日24時前已購的進出北京地區各次列車有效車票退票時，均不收取退票手續費，購買鐵路乘意險的一同辦理。