「據聞離開北京班機班班客滿！」台醫憂心：中國第二波病毒攻擊來了

▲北京首都國際機場。（圖／路透社）

記者李佳蓉／綜合報導

新冠肺炎疫情近日在北京又突然爆發，16日0時至24時，新增報告本地確診病例31例、疑似病例3例、無症狀感染者6例。疫情嚴峻，北京市政府副秘書長陳蓓昨（16）晚公告稱，經決定即時起北京市突發公共衛生事件響應級別由三級調至二級。台灣急診醫師也呼籲大家要繃緊神經，「中國第二波病毒攻擊來了！」

據《北京日報》報導，北京市委常委會16日召開會議，指出新發地批發市場聚集性疫情，已波及市內多個區，並引發外省關聯病例，防控形勢十分嚴峻。

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▲北京市民排隊做核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今（17）日也在粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》指出，中國北京爆發第二波新冠肺炎疫情，「以中國隱匿疫情的慣性，官方確診人數可能需要再後面加一個零甚至兩個零或三個零。」

謝宗學也提醒，台灣應該開始拉緊神經、提高警戒，「據聞現在離開北京的各班機班班客滿，中國其他省份也陸續傳出疫情。」呼籲大家不要鬆懈，因為中國第二波病毒攻擊來了！

《ETtoday新聞雲》記者實際了解航班狀況，發現今日華航及長榮都沒有北京返台的航班，華航為每週一一班，長榮則為每週二一班，而昨（16日）該航班從北京返台的旅客共計33人。

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