高雄男從後面頂撞！驚覺運動對象早有男友…氣炸傳「光屁照」：他不忠　下場曝

▲高雄男與男網友激烈運動完，驚覺對方早有男友，拍照報復下場挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名男子阿義（化名）透過網路結識另名男子阿均（化名），雙方相談甚歡，於是約到住處見面，2人乾柴碰上烈火，碰面後發生性行為，阿義見阿均睡著，偷開手機驚見對方早已有了交往已久的對象，不滿受騙便拍下阿均的裸照傳給阿均男友。阿均清醒後氣炸，隨即報警提告。

檢方調查，阿義與阿均是在網路聊天室認識，雙方相談甚歡，於是相約2019年2月24日凌晨1時許，到阿均的住處見面，並進行肛交。阿均睡著後，阿義為了確認對方的交友狀況，偷偷拿起阿均的手機，猜到6位數密碼應該是阿均生日進而解鎖，發現阿均早就有了交往很久的對象，一怒之下拍攝阿均的屁股傳給正牌男友。

阿均清醒後查看手機，這才發現此事，決定報警處理。阿義到案後坦承有用手機偷拍阿均全裸的屁股、蓋棉被睡覺的樣子，但他辯稱，「我不知道這個行為是犯法的，我只是想證明他對他男友不忠的行為」。

高雄地方法院審理後，認定阿義犯了無故輸入他人帳號密碼入侵他人之電腦相關設備罪，判他有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

代考集團狂撈5358萬！各大國營事業「價碼曝光」…12考生錄取付尾款40至150萬



何嘉仁爆集體霸凌！女師離開教室15分鐘…小二童遭5同學「名牌繩綑綁+毆打」



許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意…「待110分鐘」後搭賓利離場