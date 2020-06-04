何嘉仁爆集體罷凌！女師離開教室15分鐘…小二童遭5同學「名牌繩綑綁+毆打」

▲小二童在何嘉仁補習班內遭5名同學出手推擠、毆打。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市板橋何嘉仁補習班的柯姓女師，2015年間因為胸悶到教室外透氣，孰料，此時教室內的5名學童竟因不想跟賴姓學童一起玩，就以名牌繩綑綁賴童，直到15分鐘後柯姓女師返回教室才停手，導致賴童罹患創傷後壓力症候群。事後，柯姓女師被依業務過失傷害罪判拘役30日確定，還得與5名學童的家長、補習班連帶賠償賴童28萬餘元。可上訴。

根據檢方調查，柯姓女師在何嘉仁補習班內擔任國小二年級的安親班教師，2015年11月5日傍晚5時許，她因胸悶離開教室卻沒有找其它教師代為看顧學生，此時，賴姓學童因為想加入同學的遊戲，被5名學童以推擠、搖椅子、徒手毆打，甚至是名牌繩綑綁等手段驅趕，直到15分鐘後柯師返回教室才罷休。

賴童因此受有胸壁挫傷引發急性支氣管炎，以及亞創傷後壓力症候群，讓賴童的家長一怒之下怒告柯師以及5名學童，請求連帶賠償醫療、看護、交通、精神撫慰金等費用，共199萬7719元，但因5名學童為限制行為能力人，因此學童父母應負責。

▲柯師因胸悶到教室外喘口氣，孰料，這短短的15分鐘竟發生霸凌事件。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

柯姓女師表示，事發時她突然覺得心臟不舒服，胸悶無法換氣，所以才會到逃生梯陽台透氣，因為過去沒有發生過這種事件，她無法預見短暫離開會發生這種事，且當時補習班內也沒有充分人力可以協助她照顧班內學生，認為自己應該不具過失，也沒有違反注意的義務，另外，她稱，整起事件發生主因是賴童硬要加入遊戲群，他自己也有過失。

何嘉仁補習班則認為，沒有辦法確認賴童的精神疾病與事件關係有無因果關係，且賴童本身就有氣喘史，要求的精神撫慰金金額也過高；其中一名家長稱，雙方學童是「互毆」，賴童也要負責；另名家長表示，這起事件原是孩童之間的嬉鬧推打，卻演變為後續所謂霸凌事件，賴童家長的主張與事實「出入甚大」，但造成賴童的身體外傷，家長們深感抱歉，「願意以十二萬分的誠意處理此事」，但請求的數額實在過大，讓家長們無力負擔。

新北地方法院勘驗各項事證後，依業務過失傷害判柯姓女師拘役20日，得易科罰金2萬元，案經上訴，高等法院改判拘役30日，得易科罰金3萬元確定；民事部分，新北地院認為柯姓女師與5名學童的行為確實傷害了賴童，但因5人當時都只是國小2年級的學生，家長必須負責，至於補習班也因無法證明自己對選任跟監督，盡了相當的注意，或就算有注意也無法避免損害發生，也須連帶負損害賠償責任，判應連帶賠償28萬餘元。可上訴。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車…害撞護欄車頭慘被火舌吞噬



17歲小王不肯跟老婆分手！他氣炸在三太子前「把人打成失智」…丟包醫院門口



猛砍19刀殺夫！彰化女「女兒會孤單」：想說順便殺一殺…冷血揮17刀喊不後悔