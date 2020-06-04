　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

何嘉仁爆集體罷凌！女師離開教室15分鐘…小二童遭5同學「名牌繩綑綁+毆打」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼霸凌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小二童在何嘉仁補習班內遭5名同學出手推擠、毆打。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市板橋何嘉仁補習班的柯姓女師，2015年間因為胸悶到教室外透氣，孰料，此時教室內的5名學童竟因不想跟賴姓學童一起玩，就以名牌繩綑綁賴童，直到15分鐘後柯姓女師返回教室才停手，導致賴童罹患創傷後壓力症候群。事後，柯姓女師被依業務過失傷害罪判拘役30日確定，還得與5名學童的家長、補習班連帶賠償賴童28萬餘元。可上訴。

根據檢方調查，柯姓女師在何嘉仁補習班內擔任國小二年級的安親班教師，2015年11月5日傍晚5時許，她因胸悶離開教室卻沒有找其它教師代為看顧學生，此時，賴姓學童因為想加入同學的遊戲，被5名學童以推擠、搖椅子、徒手毆打，甚至是名牌繩綑綁等手段驅趕，直到15分鐘後柯師返回教室才罷休。

賴童因此受有胸壁挫傷引發急性支氣管炎，以及亞創傷後壓力症候群，讓賴童的家長一怒之下怒告柯師以及5名學童，請求連帶賠償醫療、看護、交通、精神撫慰金等費用，共199萬7719元，但因5名學童為限制行為能力人，因此學童父母應負責。

▲教室。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲柯師因胸悶到教室外喘口氣，孰料，這短短的15分鐘竟發生霸凌事件。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

柯姓女師表示，事發時她突然覺得心臟不舒服，胸悶無法換氣，所以才會到逃生梯陽台透氣，因為過去沒有發生過這種事件，她無法預見短暫離開會發生這種事，且當時補習班內也沒有充分人力可以協助她照顧班內學生，認為自己應該不具過失，也沒有違反注意的義務，另外，她稱，整起事件發生主因是賴童硬要加入遊戲群，他自己也有過失。

何嘉仁補習班則認為，沒有辦法確認賴童的精神疾病與事件關係有無因果關係，且賴童本身就有氣喘史，要求的精神撫慰金金額也過高；其中一名家長稱，雙方學童是「互毆」，賴童也要負責；另名家長表示，這起事件原是孩童之間的嬉鬧推打，卻演變為後續所謂霸凌事件，賴童家長的主張與事實「出入甚大」，但造成賴童的身體外傷，家長們深感抱歉，「願意以十二萬分的誠意處理此事」，但請求的數額實在過大，讓家長們無力負擔。

新北地方法院勘驗各項事證後，依業務過失傷害判柯姓女師拘役20日，得易科罰金2萬元，案經上訴，高等法院改判拘役30日，得易科罰金3萬元確定；民事部分，新北地院認為柯姓女師與5名學童的行為確實傷害了賴童，但因5人當時都只是國小2年級的學生，家長必須負責，至於補習班也因無法證明自己對選任跟監督，盡了相當的注意，或就算有注意也無法避免損害發生，也須連帶負損害賠償責任，判應連帶賠償28萬餘元。可上訴。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車…害撞護欄車頭慘被火舌吞噬

17歲小王不肯跟老婆分手！他氣炸在三太子前「把人打成失智」…丟包醫院門口

猛砍19刀殺夫！彰化女「女兒會孤單」：想說順便殺一殺…冷血揮17刀喊不後悔

ET快訊
快訊／寧夏夜市旁隨機砍人！24歲男遭攻擊　民眾合作壓制他
新北公托虐嬰開罰51萬　社會局公布「3托育員姓名」
好市多開賣中衛口罩「單片5.3元」　他秀發票曝「年前價格」：
快訊／香港立法會三讀通過《國歌法》　41票贊成1票反對
房東引誘「每月1次肉體換宿」　學生妹嚇：3孩的爸…噁對話曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮縣議員蔡啓塔涉貪判刑15年　8日發監！檢方啟動防逃機制

快訊／寧夏夜市旁隨機砍人！24歲男遭攻擊　民眾合作壓制兇嫌

綠島貨輪盜運「17塊珊瑚礁」！他拿布蓋住一大籃…被逮瞎喊：我不知道違法

何嘉仁爆集體罷凌！女師離開教室15分鐘…小二童遭5同學「名牌繩綑綁+毆打」

快訊／基隆女過馬路　騎士閃避不及撞上噴飛倒地2人送醫

運動公園3個月2起命案　里長衝公所「這個要灑淨一下」辦個法會

看他「手在棉被一直動」…女兒一早哭訴「下面好痛」母怒告　色叔叔慘了

駕駛喝水輕忽！國5小貨車撞前車　無辜小廂車彈起重摔安全島

大陸抽砂船又來了！海巡署一次取締20多艘　各重罰60萬後驅離

2少女逃離安置機構！還上網「賣身換宿」　與2男大搞4P…社工追問細節嚇傻

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

花蓮縣議員蔡啓塔涉貪判刑15年　8日發監！檢方啟動防逃機制

快訊／寧夏夜市旁隨機砍人！24歲男遭攻擊　民眾合作壓制兇嫌

綠島貨輪盜運「17塊珊瑚礁」！他拿布蓋住一大籃…被逮瞎喊：我不知道違法

何嘉仁爆集體罷凌！女師離開教室15分鐘…小二童遭5同學「名牌繩綑綁+毆打」

快訊／基隆女過馬路　騎士閃避不及撞上噴飛倒地2人送醫

運動公園3個月2起命案　里長衝公所「這個要灑淨一下」辦個法會

看他「手在棉被一直動」…女兒一早哭訴「下面好痛」母怒告　色叔叔慘了

駕駛喝水輕忽！國5小貨車撞前車　無辜小廂車彈起重摔安全島

大陸抽砂船又來了！海巡署一次取締20多艘　各重罰60萬後驅離

2少女逃離安置機構！還上網「賣身換宿」　與2男大搞4P…社工追問細節嚇傻

嬤推車背「乖孫」上街散步！　牠伸強力吸盤巴緊緊…回眸露愛意

中職／獅悍打線出爐　辛元旭生涯首次先發

柯文哲在私有地「劃停車格發大財」　游淑慧批：跟土匪什麼兩樣？

王心凌穿戴80萬精品錄音　新買的香奈兒鞋、57萬勞力士搶鏡

東京奧運新變革　簡化開閉幕式、減少觀眾人數

東大學生創新驚奇無限　設計D列印輔具＆吃藥提醒APP

花蓮縣議員蔡啓塔涉貪判刑15年　8日發監！檢方啟動防逃機制

資遣不是否定你整個人！ 職場失意時「這樣做」讓自己發光

陸委會民調：近九成民眾支持蔡英文「八字箴言」兩岸立場

快訊／寧夏夜市旁隨機砍人！24歲男遭攻擊　民眾合作壓制兇嫌

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

牛排店老闆命案　主謀無期徒刑定讞

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

空姐遭前男友偷拍性愛片　新男友存檔轉傳

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

休旅車行駛北海岸　在石門撞死婦人

酒店妹不敵疫情「離岸」輕生！不願讓3隻貓看不起墜樓亡

露營區木屋倒塌　露友脊椎粉碎性骨折

包租公偷吃越傭　空姐人妻慘當工具人

妙齡女全裸走出浴室…驚見變態大叔色色盯著她看

她離職刪除粉專　女老闆討賠213萬

「瘋狗」警踢斷民眾腳　擺爛2年拒賠償

更多熱門

相關新聞

反霸凌／從制服讀出孩子的心事！

反霸凌／從制服讀出孩子的心事！

隨著女兒DAHLIA將上小學一年級，最近我開始整理鄰居先前給的恩典牌制服，可惜DAHLIA這陣子長太多，這些制服大部分都過小，只能轉送給她的幼稚園同學，既然要送人，想說先拿漂白水來刷一刷，但其中有幾件白色上衣，在袖子跟後背，都沾上一點一點的黑色鋼珠筆痕跡。

新竹某棒球隊爆集體霸凌、性侵　校方稱是學長弟嬉鬧

新竹某棒球隊爆集體霸凌、性侵　校方稱是學長弟嬉鬧

高市不適任特教師介聘花蓮　學校抗議拒收

高市不適任特教師介聘花蓮　學校抗議拒收

12歲妹街頭遭4男暴揍！惡劣影片瘋傳

12歲妹街頭遭4男暴揍！惡劣影片瘋傳

名醫怨前岳母「邪教」　檢：抒發婚姻不愉快

名醫怨前岳母「邪教」　檢：抒發婚姻不愉快

關鍵字：

何嘉仁霸凌名牌繩小二生

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

牛排店老闆命案　主謀無期徒刑定讞

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

博恩二創惡搞遭控侵權！音樂人傻眼怒轟「這麼大膽無知」

伊能靜使喚婆婆洗碗、端盤！

更多

最夯影音

更多
空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面