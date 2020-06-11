高雄21歲男騎車載2箱啤酒「自撞燈桿」　爆頭滿臉血！送醫不治

▲警消獲報到場，並對男子施行CPR。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市新興區11日凌晨發生一起死亡車禍，一名21歲洪姓男子騎乘機車行經中山、民生路口，不明原因撞上路邊燈桿造成頭部重創，送醫搶救後仍不治身亡。警方初步進行抽血酒測，洪姓男子身上有輕微酒精反應，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

這起事故就發生在11日凌晨12點42分，民眾報案指稱中山、民生路口，有名男騎士自撞燈桿，因頭部重傷當場無意識，警消立即到場協助處理並施行CPR，迅速送往大同醫院進行急救，約在凌晨1點30分醫院放棄急救，家屬到院後，院方告知家屬，洪姓男子到院前已死亡。

▲▼地上散落許多鋁罐裝啤酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

現場民眾表示，洪姓男子應是洋酒行員工，因為地上都是酒，可能是在趕時間。警方在現場圍起封鎖線，初步清查，男子機車上載有2箱啤酒，自撞後啤酒散落一地，現場散發出濃濃酒氣味。經抽血檢測，洪姓男子有輕微酒精反應但低於0.1，院方解釋，有可能洪姓男子在事故前吃了某些東西後發酵，產生酒精輕微反應，亦有可能是抽血前擦拭酒精棉片造成，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

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