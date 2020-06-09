代考集團狂撈5358萬！各大國營事業「價碼曝光」…12考生錄取付尾款40至150萬

記者洪正達、戴若涵／高雄報導

廉政署南調組日前破獲一非法集團，專門替考生代考國營事業及專科警員班，其中包括台糖、中油、自來水等單位都入列，更明列各國營事業代考價碼，已非法代考29次，其中有12名考生順利錄取，犯罪所得高達5358萬餘元，全案共起訴6人、緩起訴46人。

高雄地檢署與廉政署南調組日前偵辦國營事業代考舞弊集團一案，1、2月間先後執行搜索7次，共傳訊相關被告與證人計57人，並向法院聲請羈押集團黃姓主嫌與陳姓槍手2人獲准，其中陳姓槍手經檢察官訊問後，以40萬元的金額交保，其餘槍手、考生與考生家屬共43人，則分別以3萬至5萬元不等的金額交保。

▲▼廉政署南調組日前破獲代考集團 。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

根據檢方調查，黃姓、陳姓主嫌自2018年起，各自尋找有意參加台灣中油股份有限公司、台灣菸酒股份有限公司、中國鋼鐵股份有限公司、台灣糖業股份有限公司、中華電信股份有限公司、台灣電力股份有限公司等國營事業考試或專科警員班招生考試而有代考需求的民眾，再由黃姓仲介來牽線，並約定第一試筆試、第二試面試的代考價碼，金額約莫落在100至120萬元不等。

筆試前代考集團先向考生收取10萬至45萬元不等的訂金，接著支付訂金給集團內部的槍手，或是請人代為尋找槍手，事後代考集團分別向考生及槍手收取身分證、駕照、大頭照等物，向健保署謊稱遺失證件，進而申請補發，最後槍手再持補發的新身分證件，前往考場應考。

另外，黃姓主嫌還以2500元至3000元不等之代價，僱請蔡姓、洪姓被告2人擔任考場顧場人員，在1月18日、19日中油公司舉辦的108年僱用人員甄試臺北及高雄考場顧場，確保槍手都有依照約定赴考。

▲▼各國營企業價碼曝光。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

檢方清查後發現，共有12名考生利用這手段順利進入各大國營事業任職，或是進入警專就讀，考生確定錄取後，再付給代考集團尾款40萬至150萬元不等，代考集團再將報酬分給槍手；另外，有10名考生通過中油108年考試第一試，有7名考生沒有考上，總計2015年、2017年至2020年間，黃姓主嫌總共獲利4713萬元、陳姓主嫌獲204萬元、陳姓槍手獲104萬元、吳姓助理獲8萬元、簡姓槍手獲20萬元、黃姓仲介獲145萬元，其餘代考槍手共獲164萬4500元的犯罪所得。

全案偵結後，檢察官依變造國民身分證、變造特種文書、使公務員登載不實文書、加重詐欺得利既遂、加重詐欺得利未遂等罪嫌，起訴黃姓（2人）、陳姓（2人）、吳姓與簡姓被告等6人；而涉案考生及其家屬、其餘槍手、考場顧場人員與負責合成考生與槍手相片者等46名被告，則另為緩起訴處分。

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