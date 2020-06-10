　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／不用補考秒變資優生！高雄驚爆高三生「萬用密碼」入侵　竄改11同學成績

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市某高中驚爆學生連2學期，拿公用帳號密碼竄改成績 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市一所高中傳出一名在校內打工的高三學生，因為擁有可以登入教師系統的內網「公用密碼」，竟然幫助應該要補考英文的同學竄改成績，不用考就有高分，直到英文老師在登錄成績時才讓整起事件爆發，目前已經更改成績之外，這12名學生將要面臨懲處。

這起學生私自竄改成績案件就發生在上週，原本3日應該要補考，這名竄改成績的同學原本是在協助學校進行登錄缺曠課的工讀生，結果沒想到他的「公用帳號」是學校電腦系統的「後門」，這組公用帳號、密碼進到校網之後，不但能登錄缺曠課，還能看到教師的輸入成績等老師級權限，結果他就私自竄改成績，幫助11名同學以及自己，不用補考英文就拿到高分，直到英文任課老師登入自己的系統之後才發現，電腦裡頭已經有成績，可是都沒有學生來補考，整起事件才在老師間流傳開來。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市某高中驚爆學生連2學期，校方緊急通知老師更改密碼 。（圖／地方中心翻攝）

根據知情人士向《ETtoday新聞雲》記者透露，這名學生並非是第一次這樣做，上學期就已經有過第一次，而這學期更是大膽，一口氣改了總共11名同學，4科成績，讓校內老師開轟：「教務處叫老師改密碼，但是是開後門，叫老師修改密碼有什麼用，是直接從後門進去的權限，因為他拿的是最高權限，一組密碼而已」。而且消息傳回家裡，不少家長來到學校質問，因為有的人改完成績，從第四名變成第三名，就要畢業了，事關畢業典禮的頒獎，所以知情人士表示家長都很生氣。

對此，記者詢問這所學校，校方表示確有此事，同時間說明：「這名學生表示，經發現點名卡輸入系統帳密亦可輸入成績系統，因為一時未多思慮主動協助班級同學更改成績。目前學校已針對渠等學生於109年6月9日召開獎懲會議，針對學生違失適時檢討」。

▲高雄市某高中驚爆學生連2學期，拿公用帳號密碼竄改成績 。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄市某高中驚爆學生連2學期，拿公用帳號密碼竄改成績，老師認為應該要記大過      。（圖／地方中心翻攝）

ET快訊
拍影片教逃票北捷怒開吉　「Cat紙袋人」神隱3天到案說明
幫大哥接送乾女兒常遲到！　桃園男遭痛毆「剃光頭凌虐」慘死
獨／秒變資優生！高三生驚爆「萬用密碼」入侵內網　11生成績被
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【英語多益通】解封之後做疫苗、快篩，英文怎麼說？

綠竹筍甜度分等級　蘆竹區「甜筍王」評鑑儀器檢測超公正

國人短期回台比照商務人士縮短檢疫　陳時中：方案最快下週三公布

颱風鸚鵡最可能生成時間點曝！周六最接近台灣　「3地區」變天有雨

女想掌管另一半金錢！背後原因曝光...他坦言「我完全不行」 網力挺

日本首波放寬入境沒台灣...日航7月底前續減班　北高一周只飛5班

生前冒險藏父親畫作！陳重光宣揚父親陳澄波創作　李永得代總統頒發褒揚令

安心旅遊國旅補助方案　 台東立委劉櫂豪爭取納入綠島、蘭嶼

永侒礦場案無意外進二階環評！開發單位駁收買居民　環委這樣說

在家防疫「5大熱門外送美食」排行！鹹酥雞、珍奶上榜　健康餐盒也超熱銷

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

【英語多益通】解封之後做疫苗、快篩，英文怎麼說？

綠竹筍甜度分等級　蘆竹區「甜筍王」評鑑儀器檢測超公正

國人短期回台比照商務人士縮短檢疫　陳時中：方案最快下週三公布

颱風鸚鵡最可能生成時間點曝！周六最接近台灣　「3地區」變天有雨

女想掌管另一半金錢！背後原因曝光...他坦言「我完全不行」 網力挺

日本首波放寬入境沒台灣...日航7月底前續減班　北高一周只飛5班

生前冒險藏父親畫作！陳重光宣揚父親陳澄波創作　李永得代總統頒發褒揚令

安心旅遊國旅補助方案　 台東立委劉櫂豪爭取納入綠島、蘭嶼

永侒礦場案無意外進二階環評！開發單位駁收買居民　環委這樣說

在家防疫「5大熱門外送美食」排行！鹹酥雞、珍奶上榜　健康餐盒也超熱銷

電影院捕捉野生副總統！「自掏腰包買票」率官員放風　朝聖本土台片

現代「最小型休旅」Venue 67.9萬起展開預售　中階就有SmartSense

不斷更新／桃猿留下得點圈殘壘　首局統一0比0樂天

「熱血警察捐血獻愛」　南警五分局捐血活動獲熱烈響應

拍影片教逃票北捷怒開吉　「Cat紙袋人」神隱3天到案說明

不斷更新／林益全3分砲、周思齊2分砲回敬　首局富邦3比2兄弟

實現終極夢想！ 同學會相聚　率先買房成人生勝利組

8類自費醫材訂上限惹怒醫界　健保署急澄清：僅差額特材適用

中職／危機從保送開始　江辰晏設定投球目標

中職／中信兄6月底主題日涼夏祭典　15日門票預售

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

員工年領516萬！「這家化工廠」擊敗台積、大立光

做工男「一天4300」沒贏28K？他曝經驗打臉

貼心小三送他保健品　火辣比基尼照曝光

高屏、台東大雨特報　防雷擊強陣風

鸚鵡颱風恐生成？模擬路徑出爐　吳德榮說話了

網問「什麼姓是特別」　釣出獨家姓氏

找到1年前停車卡　繳費驚見6位數

PS4悠遊卡等到哭　悠遊卡公司揭原因

麥當勞「最強商品」？老饕大讚完美比例：24hr都賣就好了

不想當霧峰林家人　林明洋泣訴崩壞史

帶87歲爸薄多義慶生「收到一座雞翅山」

更多熱門

相關新聞

不捨許崑源離世 遺孀林絲娛淚崩

不捨許崑源離世 遺孀林絲娛淚崩

高雄市議長許崑源6日晚間墜樓身亡，他的遺孀林絲娛10日下午在藍營議員的陪同下，發表一段聲明，林絲娛說：「許崑源生於高雄，長於高雄也葬在高雄，可以說，他把他的此生都奉獻給高雄了，去年他身體不好，大家都覺得很不捨，但他總是打起精神鼓勵著我們，帶我們前進繼續為高雄東奔西跑。」

民進黨通過高雄市長徵召辦法

民進黨通過高雄市長徵召辦法

推案熱區「裝熱」否？　查一官方數字全洩底

推案熱區「裝熱」否？　查一官方數字全洩底

韓國瑜被罷免：與國民黨無關

韓國瑜被罷免：與國民黨無關

韓國瑜臉書號召：歡迎市民明天跟他告別

韓國瑜臉書號召：歡迎市民明天跟他告別

關鍵字：

高雄高中公用帳號密碼校內系統成績竄改高三生畢業

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

曾被爆「半馬假跑」！溫妮6年後收到爆料者留言哭了

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

佐佐木希渣夫偷吃6女！爆「躲殘障廁所激戰」

罷捷民眾：不爽！看過一個小丑當議員嗎？　黃捷回應了

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面