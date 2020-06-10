獨／不用補考秒變資優生！高雄驚爆高三生「萬用密碼」入侵　竄改11同學成績

▲高雄市某高中驚爆學生連2學期，拿公用帳號密碼竄改成績 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市一所高中傳出一名在校內打工的高三學生，因為擁有可以登入教師系統的內網「公用密碼」，竟然幫助應該要補考英文的同學竄改成績，不用考就有高分，直到英文老師在登錄成績時才讓整起事件爆發，目前已經更改成績之外，這12名學生將要面臨懲處。

這起學生私自竄改成績案件就發生在上週，原本3日應該要補考，這名竄改成績的同學原本是在協助學校進行登錄缺曠課的工讀生，結果沒想到他的「公用帳號」是學校電腦系統的「後門」，這組公用帳號、密碼進到校網之後，不但能登錄缺曠課，還能看到教師的輸入成績等老師級權限，結果他就私自竄改成績，幫助11名同學以及自己，不用補考英文就拿到高分，直到英文任課老師登入自己的系統之後才發現，電腦裡頭已經有成績，可是都沒有學生來補考，整起事件才在老師間流傳開來。

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▲高雄市某高中驚爆學生連2學期，校方緊急通知老師更改密碼 。（圖／地方中心翻攝）

根據知情人士向《ETtoday新聞雲》記者透露，這名學生並非是第一次這樣做，上學期就已經有過第一次，而這學期更是大膽，一口氣改了總共11名同學，4科成績，讓校內老師開轟：「教務處叫老師改密碼，但是是開後門，叫老師修改密碼有什麼用，是直接從後門進去的權限，因為他拿的是最高權限，一組密碼而已」。而且消息傳回家裡，不少家長來到學校質問，因為有的人改完成績，從第四名變成第三名，就要畢業了，事關畢業典禮的頒獎，所以知情人士表示家長都很生氣。

對此，記者詢問這所學校，校方表示確有此事，同時間說明：「這名學生表示，經發現點名卡輸入系統帳密亦可輸入成績系統，因為一時未多思慮主動協助班級同學更改成績。目前學校已針對渠等學生於109年6月9日召開獎懲會議，針對學生違失適時檢討」。

▲高雄市某高中驚爆學生連2學期，拿公用帳號密碼竄改成績，老師認為應該要記大過 。（圖／地方中心翻攝）