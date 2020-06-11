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韓國瑜最後上班日下一步去哪？　中常會「這句話」藏伏筆

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記者黃翊婷／綜合報導

今日（11日）是高雄市長韓國瑜及團隊的最後一天上班日，他的下一步究竟會往哪裡走，各界都相當關注。不過，韓國瑜10日在高雄舉辦的國民黨中常會上提到，期待「下一次在台北開會」時與大家相聚，似乎已經透露了未來的發展方向。

▲▼國民黨中常會，韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜出席行動中常會，並發表3點聲明。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜10日出席國民黨行動中常會，對於罷免案以93萬9090票高票通過，他發表3點聲明扛起責任，強調整件事與黨主席江啟臣、國民黨無關，身為黨員、市民以及市長，應該要勇敢面對問題，絕不牽拖，不論高雄市民是基於什麼投下這張票，都與國民黨無關，也希望外界不要再繼續唱衰。

另外，關於議長許崑源墜樓身亡的憾事，韓國瑜認為過程中有需多不實指控和謠言，許輕生前曾跟妻女感嘆台灣民主怎麼會變成這個樣子，「這麼優秀一個執政團隊被罷免，他（許崑源）活下去還有什麼意思？高雄未來怎麼辦？他的小女兒勸他去洗澡，沒想到他就跳下去了，這是真實的情況，為什麼沒有人關心？」

▲▼韓國瑜率市府一級主管拍畢業照。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜與高雄市政府一級主管拍「畢業照」。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜越講越激動，一度拿台灣社會運動倡議者鄭南榕和許崑源相比，「鄭南榕是英雄，許崑源是狗熊？」基於對往生者的尊敬，他一定會為了許的名聲做最後捍衛。至於解職後下一步該怎麼走，韓國瑜提到，這次因為議長離世的關係無法開心迎接大家，但希望大家能持續協助高雄走下去，期待「下一次在台北開會」時與大家相聚。

「這一句話」掀起各界揣測韓國瑜是否會揮軍北上，其實韓在9日宣布不會提起罷免無效之訴時，曾提到自己是一個直接坦蕩的人，只要有任何動向或想法，一定會親自向大家報告，而非藉由任何管道放出消息，懇請外界不需多做揣測，耗費媒體資源。

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