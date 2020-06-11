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「9字」代表高雄人衝出93萬罷韓票　黃暐瀚曝國民黨解套關鍵

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜確定被罷免，國民黨是否要打補選這一戰，各方意見不一。資深媒體人黃暐瀚認為，高雄人現在對韓國瑜「有欲除之而後快的恨」，一提罷免無效之訴就怒了，所以應該要給他們時間想一想，韓和市府團隊是否真的有這麼差，「我還是那句話，放棄補選不等於放棄高雄」。

黃暐瀚在10日播出的政論節目《新聞深喉嚨》中分析，國民黨想要參加補選卻找不到人選，現階段只有兩個人可以投入，就是前立法院長王金平和白派大將林國正，「因為黃健庭在台東、吳敦義在台北、江啟臣在台中、朱立倫在新北，戶籍都不在高雄，你要怎麼選？不能選。」

▲▼韓國瑜率市府一級主管拍畢業照。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜與市府一級主管們拍「畢業照」。（圖／記者洪正達攝）

黃暐瀚認為，假如要走選舉無效之訴這條路，讓補選人選遷戶籍到高雄，再把訴訟撤回、進行選舉，未免太麻煩、費工，甚至可能會遭到民眾恥笑，「本來99％不會贏，這樣做下去就100％不會贏」，唯一一個方式就是找在地的，直接提名這個人，然而，國民黨在高雄還有三十多席的議員，與其參加補選，不如做好在野監督的準備，放眼2022的選戰。

黃暐瀚接著說，就算真的要提罷免無效之訴，一講就會把高雄人惹怒，93萬同意票放在那裡，要跟民意對著幹，只會增加高雄人反韓國瑜、反國民黨的意識，所以他還是那句話，「放棄補選不等於放棄高雄」，這樣還能讓市民有時間去思考，為何明明路平、燈亮、水溝通，還能投出那麼高的同意罷免票，「這代表高雄人對韓國瑜有欲除之而後快的恨」、「要給他們時間去想一想，韓國瑜和市府團隊有差到要挫骨揚灰嗎」。

▼罷韓支持者齊聚看開票結果。（圖／記者陳以昇攝）

▲罷韓投票中選會開50萬票，現場沸騰。（圖／記者陳以昇攝）

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