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「怎麼有臉消費死去友人！」　黃捷：許崑源是狗熊，只有韓國瑜這樣說

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▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲時代力量高雄市議員黃捷。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

針對高雄市議長許崑源輕生，高雄市長韓國瑜10日在中常會上表示，鄭南榕為了民主自焚，許崑源一樣擔心台灣民主，為什麼「鄭南榕變英雄、許崑源變狗熊」。時代力量高雄市議員黃捷10日表示，先不論鄭南榕的民主犧牲和許崑源能否相提並論，「但是從沒有人說議長是狗熊，只有韓國瑜這樣說。」

黃捷10日晚間在臉書粉絲團表示，針對近日許崑源輕生的相關事件，他原本一直都不想多做評論或回應，「希望風波到此，留給家屬和逝者空間，但今天聽到韓國瑜將議長比喻鄭南榕的發言，仍是憤忿難平」、「先不論鄭南榕的民主犧牲和許崑源能否相提並論，但是『從沒有人說議長是狗熊』，只有韓國瑜這樣說。」

▲▼黃捷:沒有人說許議長是狗熊，只有韓國瑜你這樣說。（圖／翻攝自黃捷 高雄市議員臉書）

▲黃捷表示，「從沒有人說議長是狗熊，只有韓國瑜這樣說。」（圖／翻攝自黃捷 高雄市議員臉書）

黃捷指出，「議長生前這麼挺韓，怎麼還有臉消費這麼相挺的友人，請不要為了鞏固支持、找尋政治情緒出口，做出泯滅人性，消費亡者的行為」。她認為，現在正是韓國瑜最生龍活虎的時候，「沒有市政和官位包袱，訴諸對決、製造兩派人馬對立的鼓吹，正是韓最擅長的本行。」

黃捷感嘆，高雄市民們無不希望高雄趕快回歸平靜，但韓國瑜仍不放過大家，非要摧毀高雄到最後一刻，留下仇恨才甘願，「同時消費民主前輩鄭南榕和許議長，以此挑撥人民，簡直唯恐天下不亂，堪稱台灣民主的毒瘤。」

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