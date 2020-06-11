李正皓稱韓國瑜「政壇最可怕單細胞生物」　劉寶傑大驚：你殺不死他！

▲劉寶傑大驚，韓國瑜是殺不死的單細胞生物。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜遭到近94萬票罷免，但是後續動向仍舊持續受到關注，政論名最李正皓表示，韓國瑜是政壇少見的「單細胞生物」，什麼算計都沒有，今天過完再說，但是政治上最怕的也是單細胞生物，因為殺不死也沒有挫折感。

李正皓在新聞節目《關鍵時刻》上表示，韓國瑜是全政壇最會做「困獸之鬥」的男人，正常的政治人物都會往後面算好幾步，但是如果算到第三、第四步發現自己已經被圍死了，就會有挫折感不敢下棋，但問題是韓國瑜從來不算的，從來不管往後第二步、第三步是什麼，現在有什麼就下什麼。

▲李正皓指出，韓國瑜不像其他政治人物，從來都不算計往後的棋局，《博恩夜夜秀》就是一個例子。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



李正皓舉例，例如《博恩夜夜秀》所有的哏都是Set好的，下面的觀眾大多是反對他的宛如「十面埋伏」一樣，但是他一招膝蓋走路就破了「一力降十會」，又或者在北農被打下來的時候，也沒想過要找個類似的工作，結果他直接去選黨主席，黨主席選輸了被派去高雄，那裡全是綠營的天下，全是陳菊、六小福、新潮流等勢力，這些人生起落對他來說都不是算出來的，都是拚出來的！

李正皓接著說，感覺到韓國瑜現在根本沒有算這麼多，例如民進黨的圍攻、後續的司法問題都太遠了，現在他就是每一天過完，每一天還可以把韓粉撂人撂出來，對他來說這樣就可以了。

主持人劉寶傑回應，「所以他過的是一個沒有明天的日子！」

李正皓說，從選舉的時候就可以發現，他敢民調蓋牌都不是為了明天，就是為了他今天可以活下去，站在韓國瑜的立場，他就是過完一天算一天，反正明天還會有別的變數，韓國瑜就是賭徒心態、亡命之徒心態。

劉寶傑分析，所以韓國瑜就是個單細胞生物，就只走一步，一般來說政治人物都會先算往後的兩、三步，甚至他在蓋牌的時候，很多陰謀論、很多想像都出來了，但是韓國瑜蓋牌就是蓋牌！他就是這一步就這一步！

李正皓說，韓國瑜真的是政壇少見的單細胞生物，因為政壇大家都比算計啊！比誰能夠算到後面一點，但問題是韓國瑜從來都不算啊！他去屏東看綠蠵龜就是去看綠蠵龜，因為他今天沒事就去看綠蠵龜，他沒有能力拔樁啊，選前10天跑去雙鏟，因為他沒有造勢場合可以去啊！

▲李正皓認為，政壇上最可怕的就是單細胞生物，沒有挫折感，也不怕事情的後果。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



李正皓話鋒一轉指出，但是有時候這會成事，《天龍八部》的珍瓏棋局就是不會下棋的虛竹隨便落一個子破的，政治上最怕的就是單細胞生物，沒有挫折感、不害怕後果、沒有在算計棋局。

劉寶傑大驚，「也就是說，你是個單細胞生物，你跑不遠，你沒有掌握全局的能力，但是單細胞生物最可怕的事，你殺不死他！他的再生能力很強！」

李正皓直言，「你看韓國瑜6月6號出來那個樣子，有沒有一絲愧歉、有沒有一絲的懷憂喪志？沒有耶！反正他就當場臭幹譙民進黨一頓，他覺得舒服了，罵完了之後，隔天呢？隔天是隔天的事，我今天先過好，挫折感只有一天。」

李正皓表示，現在終於搞懂韓國瑜，不用再去算韓國瑜會不會蓋牌，不用再去算韓國瑜會不會提起罷免無效訴訟，對韓國瑜來說，「今天的事，只有今天有意義」。

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