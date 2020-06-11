韓國瑜最終日「萬民傘」曝光　鳳山行政中心「紅椅」多到讓人想哭

▲今天是韓國瑜最後一個上班日。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市長韓國瑜今(11)日是最後一天上班日，許多鋼鐵韓粉都會在今天身穿白衣到鳳山行政中心與他道別。挺韓公車站牌廣告發起人雷郁媚在臉書透露，將會送給韓國瑜一把「萬民傘」；另外韓粉YouTuber 「PC」也在10日的時候提前到鳳山行政中心直播，發現現場的椅子數量多到讓人想哭。

▲▼鋼鐵韓粉貼出萬民傘。（圖／翻攝雷郁媚臉書）

日前在韓粉社團「韓國瑜市長全國後援會(庶民)」有人號召，表示要贈送「萬民傘」給韓國瑜，讓歷史留下名聲，還聲稱這是清官才有的待遇。對此雷郁媚在臉書貼書「萬民傘」照片，只見一把國旗樣式的雨傘上有許多粉絲的簽名，雷郁媚：「一把市民簽名傘，挺韓堅定永不散！」

▲鳳山行政中心草地已經擺滿紅椅。（圖／翻攝Youtube／PC）

另外，韓粉YouTuber 「PC」10日到鳳山行政中心直播，因為韓國瑜日前邀請支持者在今日下午3點半，穿白衣於鳳山行政中心草地參加「團結守望高雄」活動。從「PC」的直播畫面可以看到，現場已經擺滿許多紅色椅子，網友看到紛紛說：「紅椅子會爆滿」、「就算站著也甘願」、「​真的不捨」、「椅子不夠啊」、「音樂會温馨感人催淚；到現場的人要自備面紙拭淚」。