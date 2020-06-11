罷免陳柏惟「連顏寬恒都沒講明」　沈富雄分析關鍵原因

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記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜確定被罷免，部分藍營支持者相繼發動「報復性罷免」，首要目標鎖定王浩宇、黃捷、陳柏惟等人。不過，前立委沈富雄在政論節目上直言，「絕對不會成功，一個都不會」，尤其是陳柏惟，連顏家都還拿不定主意，一旦動了他，恐怕會演變成全台灣的統獨大戰。

沈富雄9日在政論節目《平論無雙》中談到，後續發起的報復性罷免一個都不會成功，「這是一個非常差，就是小孩子遇到挫折，暫時性的發洩工作」，例如時代力量高雄市議員黃捷只是因為翻白眼讓韓國瑜難堪、悼念議長許崑源挨轟口紅太紅，要以此推動罷免動能是不夠的，想達到第二階段門檻會很困難，更別提真的進入投票階段。

▲面對罷免聲浪，陳柏惟曾表示「我有信心」。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

接著，沈富雄10日在同一個節目中分析新黨發動罷免基進黨立委陳柏惟，陳在獨派被認為是很有吸引力的明日之星，尤其是對海外獨派而言，因為他們在找一個寄託，甚至一度找上資深媒體人周玉蔻，近期才轉移到陳身上，所以對於海外募款，他們都能慷慨捐款。

沈富雄坦言，他身為獨立運動早期的領導者、老獨派，看到陳柏維接連的爭議發言，其實也覺得很不堪，不過，這和罷免是不一樣的，連顏寬恒都不敢講，照理說顏家看到這個狀況應該會見獵心喜，不敢動是因為一旦碰了，就會變成台灣全島從北到南的統獨派大戰，到時獨派力量可能會全部湧到陳的選區力挺，想通過罷免並沒有想像中簡單，畢竟現在統派力量非常薄弱。

▼新黨發動罷免陳柏惟。