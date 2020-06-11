　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免陳柏惟「連顏寬恒都沒講明」　沈富雄分析關鍵原因

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜確定被罷免，部分藍營支持者相繼發動「報復性罷免」，首要目標鎖定王浩宇、黃捷、陳柏惟等人。不過，前立委沈富雄在政論節目上直言，「絕對不會成功，一個都不會」，尤其是陳柏惟，連顏家都還拿不定主意，一旦動了他，恐怕會演變成全台灣的統獨大戰。

沈富雄9日在政論節目《平論無雙》中談到，後續發起的報復性罷免一個都不會成功，「這是一個非常差，就是小孩子遇到挫折，暫時性的發洩工作」，例如時代力量高雄市議員黃捷只是因為翻白眼讓韓國瑜難堪、悼念議長許崑源挨轟口紅太紅，要以此推動罷免動能是不夠的，想達到第二階段門檻會很困難，更別提真的進入投票階段。

▲▼台灣基進立委陳柏惟 談罷免。（圖／記者屠惠剛攝）

▲面對罷免聲浪，陳柏惟曾表示「我有信心」。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

接著，沈富雄10日在同一個節目中分析新黨發動罷免基進黨立委陳柏惟，陳在獨派被認為是很有吸引力的明日之星，尤其是對海外獨派而言，因為他們在找一個寄託，甚至一度找上資深媒體人周玉蔻，近期才轉移到陳身上，所以對於海外募款，他們都能慷慨捐款。

沈富雄坦言，他身為獨立運動早期的領導者、老獨派，看到陳柏維接連的爭議發言，其實也覺得很不堪，不過，這和罷免是不一樣的，連顏寬恒都不敢講，照理說顏家看到這個狀況應該會見獵心喜，不敢動是因為一旦碰了，就會變成台灣全島從北到南的統獨派大戰，到時獨派力量可能會全部湧到陳的選區力挺，想通過罷免並沒有想像中簡單，畢竟現在統派力量非常薄弱。

▼新黨發動罷免陳柏惟。

▲▼全民開罷Let`s fire Q 新黨青年軍罷免基進黨陳柏惟記者會 新黨青年軍王炳忠、蘇恆、林明正。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
愛上同一人！南臺科大學弟拿開山刀殺學長　打電話報警：我砍人了
「怎麼有臉消費死去友人」黃捷：許崑源是狗熊，只有韓國瑜這樣說
韓國瑜最終日「萬民傘」曝光　鳳山行政中心「紅椅」多到讓人想哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜最終日「萬民傘」曝光　鳳山行政中心「紅椅」多到讓人想哭

韓國瑜最後上班日下一步去哪？　中常會「這句話」藏伏筆

暖身ing！陳其邁與數10名高雄議員聚餐　討論市政用心寫筆記

李正皓稱韓國瑜「政壇最可怕單細胞生物」　劉寶傑大驚：你殺不死他！

「扶龍命格」王世堅喊話韓國瑜：選黨主席　回到黨內清黨！

罷免陳柏惟「連顏寬恒都沒講明」　沈富雄分析關鍵原因

韓國瑜最終日「萬民傘」曝光　鳳山行政中心「紅椅」多到讓人想哭

韓國瑜最後上班日下一步去哪？　中常會「這句話」藏伏筆

暖身ing！陳其邁與數10名高雄議員聚餐　討論市政用心寫筆記

李正皓稱韓國瑜「政壇最可怕單細胞生物」　劉寶傑大驚：你殺不死他！

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

罷免陳柏惟「連顏寬恒都沒講明」　沈富雄分析關鍵原因

韓國瑜最終日「萬民傘」曝光　鳳山行政中心「紅椅」多到讓人想哭

韓國瑜最後上班日下一步去哪？　中常會「這句話」藏伏筆

暖身ing！陳其邁與數10名高雄議員聚餐　討論市政用心寫筆記

李正皓稱韓國瑜「政壇最可怕單細胞生物」　劉寶傑大驚：你殺不死他！

「怎麼有臉消費死去友人！」　黃捷：許崑源是狗熊，只有韓國瑜這樣說

「扶龍命格」王世堅喊話韓國瑜：選黨主席　回到黨內清黨！

韓國瑜派人勸退凱道活動　主辦方回絕嗆「沒擔當」...真相曝光了

快訊／李應元任駐泰國代表　李南陽任駐斯洛伐克代表

「不同調就變中共同路人…」柯文哲回擊蔡英文：你的民主和大家不一樣？

DIOR新包以「狗」為名　Angelababy、吳謹言搶背曬腿變雙胞胎

白家綺身體出狀況！　醫生告知「健檢結果」…她傻眼：我還年輕怎會這樣

好市多「人氣美食」悄悄下架了　釣出一票粉絲：超好吃！跪求重出江湖

女同學想借2萬原因曝　他稱「可用身體分兩次還」竟開進摩鐵26分鐘

台中角頭詐富商！「有人要買高雄土地」騙走7541萬　一年不到花剩502萬

東京奧運因應疫情擬「簡單化」　國際奧會主席：正在考慮200多種方案

快換上現在最夯的「果凍QQ唇」！澎潤0唇紋看起來超好親

罷免陳柏惟「連顏寬恒都沒講明」　沈富雄分析關鍵原因

無恥人夫西門町KTV「撿屍」女網友！強脫窄裙壓馬桶　還揪朋友PlayOne

傷口總是好得慢？　你的血管恐怕出大事了

進門忘記收鞋...轉頭見阿金狂吸 眼神渙散超迷戀！網：這是真愛

政治熱門新聞

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

韓國瑜派人勸退凱道活動真相曝光！

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

韓國瑜最終日　「萬民傘」曝光

吳秋麗：黃捷故意哭給媒體看　她還原現場

即／許崑源遺孀「發聲了」說到一半痛哭

罷捷民眾：不爽！看過一個小丑當議員嗎？　黃捷回應了

李正皓：韓國瑜是單細胞生物　寶傑：殺不死

王世堅喊話韓國瑜：選黨主席「清黨」

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

陳其邁與高雄議員聚餐　討論市政

韓最後上班日　「這句話」藏伏筆

黃捷1.8萬票當選議員　罷免要7萬票才能過

韓國瑜親自還原許崑源自殺　怒嗆「為何鄭南榕是英雄，許崑源是狗熊？」

更多熱門

相關新聞

蔡英文吃蚵仔煎是想罷柯？林右昌這樣說

蔡英文吃蚵仔煎是想罷柯？林右昌這樣說

總統蔡英文9日和基隆市長林右昌到基隆廟口吃蚵仔煎，因為「蚵」仔煎的諧音，被外界解讀是想罷免台北市長柯文哲。對此，林右昌表示，食物是無辜的，不應該有政治聯想。

影／王炳忠口誤喊：顏寬恒下台！

影／王炳忠口誤喊：顏寬恒下台！

被新黨嗆「孔鏘」　陳柏惟2天前就超前部署

被新黨嗆「孔鏘」　陳柏惟2天前就超前部署

民進黨通過高雄市長徵召辦法

民進黨通過高雄市長徵召辦法

四叉貓／王浩宇會被罷免成功嗎？

四叉貓／王浩宇會被罷免成功嗎？

關鍵字：

罷免陳柏惟顏寬恒沈富雄

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

左營凌晨大火　28歲男燒成焦屍

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

吐水辱保全！1.5萬人轟垃圾　「我最有錢男」告5百網友…原PO回應了

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

新竹3歲女豪宅內消失！母調監視器傻了：9樓墜落

疑涉三角戀遭追砍！台南男大生鮮血狂流躺在警衛室

韓國瑜派人勸退凱道活動真相曝光！

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

搭飛機5年「延誤900次」！大媽爽賺千萬GG了

台灣網紅進軍SOD「激情上空照」曝光！158字洩拍片進度

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面