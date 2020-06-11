暖身ing！陳其邁與數10名高雄議員聚餐　討論市政用心寫筆記

▲在為選市長暖身了嗎，陳其邁與高雄市議員聚會。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日被依93萬多票罷免下台後，各黨會派誰參加市長補選引起關注。其中民進黨呼聲最高的人選，為2018年與韓國瑜對壘的陳其邁，儘管他目前仍沒有明確表態，但他10日回到高雄與10幾名民進黨市議員聚會，讓外界猜測是不是在為補選暖身準備了。

行政院副院長陳其邁10日晚間回到高雄，與10多名民進黨中的市議員們進行聚餐，包含林智鴻、黃文益、簡煥宗、邱俊憲、高閔琳、鄭孟洳等均有出席，許多議員餐後在臉書上傳與陳其邁的合照，並且標記「邁哥，來了」、「有市長會作事」、「相信高雄，邁哥回來了」等字。

餐會上許多議員均有與陳其邁討論市政議題，包含希望恢復大港開唱、加速完成輕軌環線工程、在鳳山區打造特色公園等，每一個議題陳其邁都非常用心的寫在筆記中，不過針對是否會擔任代理市長，甚至進場參加市長補選，陳其邁均未表態。

▲許多議員餐後在臉書上傳與陳其邁的合照。（圖／翻攝自臉書）

陳其邁8日南下高雄參加海洋委員會慶祝活動，會前接受媒體訪問時，有媒體詢問他是否會參加市長補選，他表示，「行政院會有基於對於高雄市民最大利益，整個政局安定的一些考量來做安排」、「若是任何人有意補選市長職缺，應以熱愛高雄、嫻熟市政的人為佳」，但仍未明確表態。

陳其邁表示，他一直強調的是，不管他人在哪裡，高雄都是他「一生懸命」的地方，希望故鄉更好，任何決定都是基於上述考量，若有結果一定會跟大家說明。至於最快什麼時候會說明，他補充「這不是操之在我，還是要徵詢更多黨內意見機制處理。」