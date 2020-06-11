　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

暖身ing！陳其邁與數10名高雄議員聚餐　討論市政用心寫筆記

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳其邁今晚與高市議員聚會 聆聽市政建言。（圖／翻攝自臉書）

▲在為選市長暖身了嗎，陳其邁與高雄市議員聚會。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日被依93萬多票罷免下台後，各黨會派誰參加市長補選引起關注。其中民進黨呼聲最高的人選，為2018年與韓國瑜對壘的陳其邁，儘管他目前仍沒有明確表態，但他10日回到高雄與10幾名民進黨市議員聚會，讓外界猜測是不是在為補選暖身準備了。

行政院副院長陳其邁10日晚間回到高雄，與10多名民進黨中的市議員們進行聚餐，包含林智鴻、黃文益、簡煥宗、邱俊憲、高閔琳、鄭孟洳等均有出席，許多議員餐後在臉書上傳與陳其邁的合照，並且標記「邁哥，來了」、「有市長會作事」、「相信高雄，邁哥回來了」等字。

餐會上許多議員均有與陳其邁討論市政議題，包含希望恢復大港開唱、加速完成輕軌環線工程、在鳳山區打造特色公園等，每一個議題陳其邁都非常用心的寫在筆記中，不過針對是否會擔任代理市長，甚至進場參加市長補選，陳其邁均未表態。

▲▼陳其邁今晚與高市議員聚會 聆聽市政建言。（圖／翻攝自臉書）

▲▼陳其邁今晚與高市議員聚會 聆聽市政建言。（圖／翻攝自臉書）

▲許多議員餐後在臉書上傳與陳其邁的合照。（圖／翻攝自臉書）

陳其邁8日南下高雄參加海洋委員會慶祝活動，會前接受媒體訪問時，有媒體詢問他是否會參加市長補選，他表示，「行政院會有基於對於高雄市民最大利益，整個政局安定的一些考量來做安排」、「若是任何人有意補選市長職缺，應以熱愛高雄、嫻熟市政的人為佳」，但仍未明確表態。

陳其邁表示，他一直強調的是，不管他人在哪裡，高雄都是他「一生懸命」的地方，希望故鄉更好，任何決定都是基於上述考量，若有結果一定會跟大家說明。至於最快什麼時候會說明，他補充「這不是操之在我，還是要徵詢更多黨內意見機制處理。」

ET快訊
「我最有錢男」要告500網友！羞辱保全遭萬人罵垃圾　原PO霸
食藥署高官偷吃女下屬！同事都在上班　她狂飆168公里到「台中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

暖身ing！陳其邁與數10名高雄議員聚餐　討論市政用心寫筆記

李正皓稱韓國瑜「政壇最可怕單細胞生物」　劉寶傑大驚：你殺不死他！

「怎麼有臉消費死去友人！」　黃捷：許崑源是狗熊，只有韓國瑜這樣說

「扶龍命格」王世堅喊話韓國瑜：選黨主席　回到黨內清黨！

韓國瑜派人勸退凱道活動　主辦方回絕嗆「沒擔當」...真相曝光了

快訊／李應元任駐泰國代表　李南陽任駐斯洛伐克代表

「不同調就變中共同路人…」柯文哲回擊蔡英文：你的民主和大家不一樣？

蔡英文吃蚵仔煎被解讀「想罷柯」　林右昌：食物是無辜的…

被韓國瑜對比許崑源「英雄、狗熊」　鄭南榕基金會：兩者難以比擬！

內政部公布29政黨未辦理財產申報　妙天「國會黨」不合格

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

兄妹自告奮勇「我要吃榴槤！」 他一入口就變臉後悔：垃圾桶

暖身ing！陳其邁與數10名高雄議員聚餐　討論市政用心寫筆記

李正皓稱韓國瑜「政壇最可怕單細胞生物」　劉寶傑大驚：你殺不死他！

「怎麼有臉消費死去友人！」　黃捷：許崑源是狗熊，只有韓國瑜這樣說

「扶龍命格」王世堅喊話韓國瑜：選黨主席　回到黨內清黨！

韓國瑜派人勸退凱道活動　主辦方回絕嗆「沒擔當」...真相曝光了

快訊／李應元任駐泰國代表　李南陽任駐斯洛伐克代表

「不同調就變中共同路人…」柯文哲回擊蔡英文：你的民主和大家不一樣？

蔡英文吃蚵仔煎被解讀「想罷柯」　林右昌：食物是無辜的…

被韓國瑜對比許崑源「英雄、狗熊」　鄭南榕基金會：兩者難以比擬！

內政部公布29政黨未辦理財產申報　妙天「國會黨」不合格

「一條命只值20美元」！　佛洛伊德親弟哽咽作證：斷氣前仍乞求警官

暖身ing！陳其邁與數10名高雄議員聚餐　討論市政用心寫筆記

李正皓稱韓國瑜「政壇最可怕單細胞生物」　劉寶傑大驚：你殺不死他！

長髮正妹台上「忘情開8瓶酒」！自製舞台特效超狂…酒水噴濕全身

Zoom滿足「全球每天3億用戶」視訊通話需求　持續實踐90天資安強化計畫

「怎麼有臉消費死去友人！」　黃捷：許崑源是狗熊，只有韓國瑜這樣說

中職／中信兄弟6連勝　球衣、背號T限定商品打6折

中職／黃鈞聲擦棒球擊中右膝倒地　檢查無大礙持續觀察

中職／兄弟拚7連勝派黃恩賜先發　富邦由伍鐸力阻

「扶龍命格」王世堅喊話韓國瑜：選黨主席　回到黨內清黨！

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

政治熱門新聞

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

韓國瑜派人勸退凱道活動真相曝光！

吳秋麗：黃捷故意哭給媒體看　她還原現場

罷捷民眾：不爽！看過一個小丑當議員嗎？　黃捷回應了

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

即／許崑源遺孀「發聲了」說到一半痛哭

黃捷1.8萬票當選議員　罷免要7萬票才能過

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

韓國瑜親自還原許崑源自殺　怒嗆「為何鄭南榕是英雄，許崑源是狗熊？」

王世堅喊話韓國瑜：選黨主席「清黨」

被韓國瑜對比許崑源　鄭南榕基金會回應了

擔任高雄代理市長？陳其邁回應了

呱吉屁股夾爆53根筷　雞排妹讚爆：太帥氣

韓國瑜派人勸退上凱道　主辦人怒嗆退縮沒擔當

更多熱門

相關新聞

李正皓：韓國瑜是單細胞生物　寶傑：殺不死

李正皓：韓國瑜是單細胞生物　寶傑：殺不死

高雄市長韓國瑜遭到近94萬票罷免，但是後續動向仍舊持續受到關注，政論名最李正皓表示，韓國瑜是政壇少見的「單細胞生物」，什麼算計都沒有，今天過完再說，但是政治上最怕的也是單細胞生物，因為殺不死也沒有挫折感。

王世堅喊話韓國瑜：選黨主席「清黨」

王世堅喊話韓國瑜：選黨主席「清黨」

影／王炳忠口誤喊：顏寬恒下台！

影／王炳忠口誤喊：顏寬恒下台！

被新黨嗆「孔鏘」　陳柏惟2天前就超前部署

被新黨嗆「孔鏘」　陳柏惟2天前就超前部署

蔡碧仲代理高雄市長　蔡清祥稱還不知

蔡碧仲代理高雄市長　蔡清祥稱還不知

關鍵字：

陳其邁罷韓高雄市長市長補選

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

左營凌晨大火　28歲男燒成焦屍

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

吐水辱保全！1.5萬人轟垃圾　「我最有錢男」告5百網友…原PO回應了

新竹3歲女豪宅內消失！母調監視器傻了：9樓墜落

疑涉三角戀遭追砍！台南男大生鮮血狂流躺在警衛室

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

台灣網紅進軍SOD「激情上空照」曝光！158字洩拍片進度

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

快訊／南臺科大驚傳砍人案！血濺校園

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面