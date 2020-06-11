至少200名外媒記者遭美警不當對待　國務卿誓言徹查給各國交代

▲美國國務卿蓬佩奧誓言全力調查。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界各國皆派出記者赴美採訪佛洛伊德之死的抗議活動，卻陸續傳出遭到攻擊或逮捕，美國國務卿蓬佩奧周三（10日）表示，國務院誓言會徹查外國記者在美遭不當對待的事件真相，「我們會盡全力去調查它們」。

綜合外電報導，澳洲《第7頻道》一名女記者及她的攝影師，上周在白宮外的抗議現場，遭美國公園警官（US Park Police）以盾擊和棍抽的方式對待，引起各界譁然；澳洲總理莫里森（Scott Morrison）已經下令調查，該命令也經過官員證實。事實上，澳洲記者並非唯2在抗議現場被不當對待的，據了解遇到類似情況的至少有200名採訪人員。

「我知道已經有些國家擔心他們的記者被不當對待」，蓬佩奧表示，「我們看過送來到國務院的部分指控了，你們應該知道，那些國家應該知道我們會以完全正當的方式處理類似事情。」

蓬佩奧接著表示，國務院會盡全力為這些記者及採訪人員的遭遇進行調查，與此同時，也會全力保護好他們。

當記者以美國政府之於佛洛伊德之死的抗議，和中國、香港政府之於反送中運動拿來互比，蓬佩奧回答美國面臨自己的挑戰時的作為，應該是外交官員們可以好好說這些重要故事的機會，「我們今天在美國遇到的挑戰，會繼續下去，會透過政治上的程序進行，也會有廣泛、開放的辯論。」