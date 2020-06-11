「一條命只值20美元」！　佛洛伊德親弟哽咽作證：斷氣前仍乞求警官

▲佛洛伊德弟弟菲洛尼斯赴國會作證。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國明尼蘇達州非裔男子喬治•佛洛伊德（George Floyd）遭警方暴力執法後死亡，其弟弟菲洛尼斯（Philonise Floyd）10日赴聯邦眾議院司法委員會聽證會作證。菲洛尼斯說，在佛洛伊德生命最後的8分多鐘裡，他仍稱呼警察為「警官」，請求警察放過他，但並未還擊；他說，佛洛伊德為了20美元而失去生命，這並不值得，呼籲國會議員採取行動，別讓悲劇再次發生。

根據美國公共廣播電台（NPR）報導，佛洛伊德在聽證會上對警方殘酷的執法行為表示，「喬治（佛洛伊德）被殺的那天，我沒有照顧好他，這也是我今天要和你們談的，要確保他不會白白犧牲，要確保他不只是T恤上的另一張臉孔，不只是永無止境名單上的另一個名字。」

明尼阿波利斯市警方5月25日接獲疑似使用偽鈔報案，強行將佛洛伊德壓制在地超過8分鐘，期間一名警員用膝蓋抵住其頸部，最終導致其身亡，也引爆全美反對警察暴力與種族歧視示威抗爭。菲洛尼斯向國會表示，「我無法告訴你，目睹這樣的事情有多麼痛苦。」

菲洛尼斯在聽證會上說，佛洛伊德沒有傷害任何人，卻因為一張20美元鈔票而死，「黑人的命值多少錢？20美元嗎？現在已是2020年，夠了」；他又說，「喬治（佛洛伊德）求救過，但卻被無視。現在請傾聽我們家族的痛苦，傾聽各地抗疫者的聲音。」

菲洛尼斯提到，事發當天儘管佛洛伊德被壓制在地，但他沒有對警員惡言相向，也沒有蔑稱他是「條子」，反而稱呼他「警官」（Sir），乞求放他一馬。

佛洛伊德案發生後，眾議院民主黨人8日公布一項法案，要求徹底改革美國警隊，並且禁止對嫌犯使用頸部壓制手段。聯邦參議院共和黨人也同時起草一項警察改革法案。

▼菲洛尼斯說到激動處，不禁掩面拭淚。（圖／路透）



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