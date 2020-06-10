蔡碧仲代理高雄市長！？蔡清祥：現在還沒有這樣的訊息

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市長韓國瑜遭罷免後，外傳行政院可能指派法務部政務次長蔡碧仲代理高雄市長，但蔡碧仲至今仍未回應。法務部長蔡清祥10日訪視更生人創貸振興個案，他被詢問到此事時回應，「我沒有這樣的訊息。」、「現在還沒有這樣的訊息。」蔡清祥也說，「他目前是法務部的政務次長，如果他職務有異動，他應該會知會我。」

蔡清祥10日參加活動時被大批記者包圍，一開始媒體就詢問是否知道蔡碧仲將代理高雄市長，蔡清祥隨即回應，「我沒有這樣的訊息。」媒體再問，蔡碧仲為何沒有出席這次的活動？蔡清祥回說，「我不曉得，因為今天是一個更生人的活動，我們都會例行性邀請次長還有相關的工作人員一起來參加，他是不是臨時有事，我不曉得。」

媒體再問是不是收到蔡碧仲將代理高雄市長的訊息？蔡清祥仍說，「現在還沒有這樣的訊息。」蔡清祥最後補充，「他目前是法務部的政務次長，如果他職務有異動，他應該會知會我。謝謝大家的關心。」

蔡英文政府上任後，就指派曾幫綠營中南部多位首長辯護的律師蔡碧仲，擔任法務部政務次長。蔡碧仲在擔任法務部次長期間，前花蓮縣長傅崐萁遭判刑入獄時，蔡碧仲也在2018年9月間代理花蓮縣長近3個月。

