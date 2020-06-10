陳其邁拼高雄補選誰接副院長？ 蔡英文：黨提名後才會有代理問題

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜6日獲得超過93萬罷免同意票後，成了我國史上首位遭到罷免的直轄市長。針對外界關心之高雄市代理市長及補選議題，蔡英文10日受訪時首度回應，強調承諾讓高雄更好的承諾不變，沒有人會是輸家。

針對外界關注是否會派行政院副院長陳其邁回家拚補選、誰又要接副院長空缺。蔡英文回應，「高雄的補選，那民進黨的提名人，我們黨會有機制來做決策，我相信對高雄的建設還有對高雄的承諾，這些對都會納在我們人選考量的過程。等我們這一次高雄市補選的候選人出現以後，我們才會有行政院副院長代理的問題。」

蔡英文提到，選舉跟罷免都是人民基本權利，高雄市民用民主方式替自己家鄉做出決定，政治人物都必須尊重決定，「投票結果對所有政黨政治人物，我們都應該有所警惕，人民可以賦予權力也可以收回，人民才是主人，承擔公職就是要全力以赴。」

蔡英文強調，投票結束後希望各方面理性面對沉澱心情，「我要再次強調，建設高雄是我的承諾，不管誰當市長，我們都會來建設高雄，不會忘記這個承諾，好好建設高雄讓高雄更好更進步，沒有人會是輸家，高雄市跟市民都是贏家。」





▲民進黨主席蔡英文出席中執會回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

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