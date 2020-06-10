韓國瑜派人勸退凱道遊行　主辦方怒嗆退縮沒擔當「明開記者會切割韓粉」

▲凱道造勢大會。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長罷免案6日通過，當晚高市議長許崑源在住家大樓墜樓身亡。民主監督聯盟為討公道申請凱道13日、14日凱道集會遊行。總召集人黃正忠10日表示，韓國瑜昨天派人「勸退」他，但雙方並沒有達成共識，並稱明日上午將在台北賓館前開記者會切割韓粉。

針對罷韓掀起報復性罷免潮與13日的韓粉凱道遊行，總統蔡英文下午親上火線回應，強調建設高雄是她對市民的承諾，讓高雄更好更進步，「沒有人是輸家」，也尊重韓國瑜不提訴訟的決定，罷韓通過是市民集體意志的表現，並沒有所謂罷韓國家隊的說法，呼籲民眾理性面對。

對此，黃正忠表示，遊行絕對非常和平理性，況且他每次在總統府前遊行都是經過合法申請，但總統府不能雙重標準，「他們辦就合理，別人辦就是動亂」使出各種阻擋。他強調，他已經要求上凱道的人絕對保持和平、理性，自己帶便當、礦泉水，將由聯盟幹部組成40人糾察隊維護秩序。

至於原先號召韓粉參加遊行的挺韓大將杏仁哥事後改口，並刪文表示「關於613凱道集會，本人無法前去，但尊重民主表現」，黃正忠則表示，他明天10點將在台北賓館前開記者會說明整件事情的來龍去脈，並回應杏仁哥的決定，並「切割韓粉」展現出決心與魄力。

談到舉辦遊行替韓國瑜、許崑源討公道卻被有心人士抹黑、抹紅，黃正忠對於韓國瑜也「臨陣脫逃」要求支持者不要去，很不負責任，甚至派人打電話勸退等動作，也感到不滿。

黃正忠說，電話中，韓國瑜秘書表示，「這項活動會造成誤導、見縫插針，他現在需要的是冷靜與沈澱」，但是他當場回應「政府的雙重標準與不公道的事情，時間過了就忘記了，高雄白白死了一個議長，韓國瑜的退縮非常沒有擔當」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

其他人也看了這些...

►追謚許崑源「永遠議長」民進黨團鬧內鬨 高市議會抨擊：人無信而不立

►高雄市議會追諡許崑源「永遠的榮譽議長」 高閔琳：不認同也不支持

►連兩天到許崑源靈堂...韓國瑜表情凝重「快步走入」上香！撫肩安慰議長遺孀

更多熱門新聞...

►靈堂弔唁許崑源 趙天麟驚曝國民黨高雄市長補選人「是她」

►現身悼念許崑源…王金平談韓國瑜下一步：相信他能睿智做決定

►靈堂弔唁許崑源...卻被罵到「爆哭+雙眼腫」掩面離場！黃捷沉澱1天回應了

►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣