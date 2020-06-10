內埔警分局淨化山域治安　有效杜絕濫墾濫伐

▲屏東縣內埔警分局為淨化山區治安環境，有效杜絕犯罪發生 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局為淨化山區治安環境，召集山地義勇警察隊，協調林務局、保七總隊等於2020年上半年度執行山域治安訪查工作，共查獲刑事犯罪嫌犯2件2人，濫墾濫伐1件1人、開立非法入山勸導通知書10件、為民服務6件，績效顯著。

▲山區巡視工寮。

內埔分局所轄瑪家鄉及泰武鄉均為原民鄉，幅員遼闊，多數地區人煙罕至，為防範宵小於山區空屋、工寮臨時搭設毒品製造工廠、詐騙機房，或藉機盜伐林木、濫墾山坡地等，該分局有鑑於此，結合山地義勇警察隊支援，每日出動2個訪查小組，全面清查轄區空屋、廢棄工寮等易被竊嫌作為藏匿贓物處所、盤查可疑人車，並與山域交界處之鄰近分局或派出所會哨，交換治安狀況及情報，以消滅治安死角，專案工作期間，績效卓著。

分局長蔡耀順表示，原民鄉山區擁有許多豐富資源，為避免不法份子覬覦，進而危害社會治安及生態環境，該分局秉持打擊犯罪決心，持續防制山區犯罪，呼籲民眾如在山區發現不法或可疑之人事物請立即通報警方處理，共同維護山林資源及民眾生命財產安全。

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