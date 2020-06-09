趁疫情狂放利貸　屏東檢警合作強力掃黑檢肅槍毒

▲屏東檢警防疫期間全力查緝槍械、毒品，成績豐碩 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林姓男子等人，利用疫情期間，聚眾恃強凌弱，或因民眾經濟受影響施以高利貸放暴力討債，或販毒牟利，被屏東檢警檢肅到案，訊後依組織犯罪等送辦，展現維護治安沒有假期。

▲▼毒咖啡包、作案工具和現金。

屏東檢警於於全民防疫期間，在4月底查獲毒品製造工廠案，並成功溯源追查幕後金主移送偵辦；為強化防疫期間轄區治安狀況，自5月25日起至6月5日止，執行打擊幫派、掃毒及肅槍行動專案，檢肅4件治平專案，查獲4名治平目標及共犯23名到案，作案工作一批，查扣扣現金新臺幣12萬5千元等證物。

另緝獲毒品嫌犯45名，起獲安非他命3千104公克、咖啡包等新興毒品1千098包，並查獲4座毒品分裝工廠及分裝工具等證物；檢肅擁槍嫌犯3名，起獲3把手槍、1把空氣霰彈槍及子彈17顆等證物。

屏東縣政府警察局局長葉明潭表示，疫情時期不容黑幫趁疫情作亂，檢警合作打擊犯罪絕不手軟，警方將續針對轄內黑幫可能圍事、投資、經營及經常活動等有治安顧慮處所，強力執行臨檢查察，必要時將聯合縣府主管機關採取聯合稽查，將不法犯罪場所以斷水斷電、勒令歇業、停止營業或違建拆除等第三方警政策略，斷絕黑幫據點與金源，展現維護治安決心，讓民眾能安心、放心生活。

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