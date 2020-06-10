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1年破3件製毒工廠！鄭傑允當選全國模範警察　1天和同事講不到3句話

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▲屏東縣政府警察局刑警大隊民生暨重大刑案專責組偵偵查佐鄭傑允將毒嫌壓制在地 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局刑警大隊民生暨重大刑案專責組偵偵查佐鄭傑允將毒嫌壓制在地 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局刑警大隊民生暨重大刑案專責組偵偵查佐鄭傑允，2019年偵辦3件毒品製造工廠，有效防堵流入社會，危害社會治安，榮獲2020年全國模範警察，讓全組組員都感到與有榮焉。

70年次的鄭傑允，育有2子，2006年基層特考班畢業，於2013年由台中警局調任屏東警局服務，一直擔任刑事偵查工作，期間查獲許多毒品案。

在查獲毒品案中，看到吸食毒品對個人、家庭和社會造成很大的傷害；而毒犯為了吸食毒品抵癮，作奸犯科的比比皆是，嚴重導致家破人亡，由於吸毒所牽連的犯罪層面很廣，為有效的阻止毒品流入市面、切斷供需通路、壓制製毒技術外流，以大幅降低吸毒人口比例，進而降低各項犯罪，以確保社會安居樂業，因此全力投入查緝製毒工廠。

他查獲持有毒品案件後就開始追查，循著毒品來源再往上溯源好幾層的販毒上游，慢慢的追到毒品製造來源，然後鎖定製造毒品的特定人士實施跟監埋伏，進而破獲製造毒品工廠，整個過程，過濾相當線索，必須投入相當長時間，相當辛苦，為了切斷毒品來源，再苦他都堅持下去，才能在一年內破獲3件製毒工廠案。

屏東縣政府警察局刑警大隊民生暨重大刑案專責組長潘建銘對鄭傑允的評語是「剛毅木訥」，一天和組內同事講不到3句話，心思幾乎都投人查緝毒品上，同事也知道他的專注，除非是有臨時重大要事要辦，否則都不會去打擾他，致他鎖定製毒工廠及毒梟，屢屢被檢警一網打盡，有效杜絕毒品危害社會。

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