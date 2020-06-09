屏東市都城隍廟1秒鐘敲定　捐市公所358萬抓斗車

▲屏東市都城隍廟9日捐一輛抓斗車給屏東市公所，由市長林恊松（左六）代表接受並致贈感謝狀。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提升大型廢棄物的清運及維護公共衛生能量，9日上午屏東市都城隍廟捐贈價值358萬元的11噸抓斗車給屏東市公所，由市長林恊松代表接受並致贈感謝狀。都城隍廟主委王家銘表示，工欲善其事必先利其器，此舉是讓清潔隊發揮市容整頓事半功倍的效果，市長林協恊松則感謝取之於民用之於民。

清潔隊現有4輛抓斗車均已老舊，其中2輛已使用14年，逾齡汰舊換新年限，還有2輛小型抓斗車是2011年世界台灣商會聯合總會捐贈。為因應汛期及大型廢棄物清運之需，市長林恊松非常感謝都城隍管理委員會，一致決議致贈屏東市清潔隊抓斗車，讓屏東市容在抓斗車的加入後，發揮事半功倍效果。

都城隍廟主委王家銘則表示，廟方一直非常重視環保問題，相信工欲善其事必先利其器，捐贈大型抓斗車，也是希望屏東市的市容環境能愈來愈好。代表會主席蕭國亮、副主席林韋呈與會觀禮，蕭國亮主席表示，公所資源有限，能獲得民間資源挹注，更有助市政工作的推動。

抓斗車捐贈儀式於上午11時在屏東市都城隍廟前舉行，除了拜拜、淨車儀式，市長林恊松並在駕駛座上掛上平安符，儀式結束清潔隊將抓斗車駛離現場時，清潔隊長更在車後掛一串鞭炮，呼應民間行車平安習俗。



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