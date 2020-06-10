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黑人老闆報警求助反而「被當搶匪」　遭3警圍毆打掉牙上銬

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店遭攻擊黑人老闆報警反而「被當搶匪」　遭3警圍毆打掉牙上銬。（圖／翻攝自Twitter）

▲店老闆被警察毆打的畫面在網路上被流傳。（圖／翻攝自Twitter

記者李振慧／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死所引發的抗爭活動持續擴大，阿拉巴馬州傳出一名非裔老闆因為店遭到打劫報警，沒想到3名員警到現後卻把他當成搶匪，不但出拳毆打他還圍捕上銬，事後就醫發現被打到下巴骨折、牙齒也被打掉，再度引發員警執法過當的質疑。

這起事件3月15日發生在迪凱特市(Decauter)，47歲男子佩恩(Kevin Penn)因為商店遭到打劫報警，然而卻反被警察毆打上銬，影片近來在網路上流傳引發大眾關注，警察本月8日特別公布警方隨身監視器畫面，希望藉此行為能讓事件更「公開透明」。

從監視器畫面中可看到，3名員警進到店內後，立即向佩恩凶狠大喊高舉雙手，此時畫面突然轉成慢鏡頭，可看到佩恩身旁的櫃台上放著一把槍，一名員警要他把槍放下，不過他回嗆「我有權拿槍」，後來便遭警方毆打並上銬。

警察局長艾倫(Nate Allen)表示，員警會動手是因為擔心佩恩可能會發動攻擊。不過佩恩的委任律師反駁，佩恩當時主動向警方出示自己的槍，並且卸除裡面的子彈，而當警察要靠近時他說要提出申訴，結果就遭到毆打。

法庭紀錄中顯示，佩恩因為「拒絕服從合法命令」，而被警方以阻止調查搶劫的罪名逮捕，艾倫表示，施暴的員警在等待調查期間，暫時被調任文書職務，而最初打劫商店的嫌犯已經落網，案件仍在調查中。

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