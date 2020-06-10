獨／紙本三倍券將開賣！　中華郵政研議全台郵局加班「周六全面營業」

▲7/15起，全台郵局窗口可直接購買到實體三倍券。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

行政院推出的「振興三倍券」即將上路，中華郵政配合政策，自7月15日起，也提供民眾直接在郵局窗口購買實體券。不過，擔心口罩之亂屆時將在郵局重新上演，中華郵政目前也正在研議，7/18、7/26這兩個周六讓全台郵局都開門營業，由原本僅284間的周六郵局擴大成1299間，方便上班族民眾放假時能夠領取。

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▲▼行政院政委唐鳳2日說明三倍券使用方式，除可超商預購、綁定電子支付外，也可在郵局購買紙本三倍券。（圖／行政院提供）

即將在7月15日正式上路的三倍券，只要花1000元就能變3000元，民眾可透過四大管道進行預購，除可使用信用卡、電子票證及電子支付等三種方式領取非實體券外，未來在中華郵政全台1299個郵局據點也將開放民眾持健保卡到現場購買實體券。



但為防口罩之亂於郵局上演，中華郵政擔也上緊發條，積極展開整體流程規劃。目前周六有營業郵局僅有284家，為方便上班族民眾能趁放假日領取，中華郵政研議讓全台1299家郵局都加班營業，全力發售三倍券，營業時間也規劃從中午延長至下午。

中華郵政副總經理郭純陽表示，會有這樣規畫主要是考量紙本三倍券從7/15（三）起發售，預估前兩周會是民眾最踴躍想來購買的時間，因此擬在7/18、7/25讓全台郵局都開門營業，加入發售行列，希望可以紓解排隊人潮。不過，該方案尚未正式定案，中華郵政表示，還要跟各責任中心局及工會來討論人手調度問題。

至於屆時每家郵局三倍券數量如何分配？郭純陽表示，初步規劃會參考當地人口比例以及郵局開戶人數的多寡去做分配，因為這些數據都有地緣關係，往來郵局也方便，會當作參考依據。

但不管是都會區或是偏鄉郵局，在人力分配上都會面臨人手不足的困難，中華郵政指出，偏鄉地區雖然人口少，但相對使用數位券或到超商領取的機率也少，偏鄉地區擔負責任重大；都會區則是人口多，且40歲以上民眾較少有使用行動支付工具習慣，因此也可能湧現排隊人潮。

▲中華郵政規劃依當地人口比例、開戶人數去分配各郵局三倍券數量。（圖／記者賴文萱攝）

中華郵政強調，國家把這個責任交付給郵局，希望在郵局全體同仁努力下，都能讓民眾順利領到，也刺激經濟發展，同時也呼籲民眾，實體券的使用時間是從7/15開始一直持續到12月底，時間很長，民眾可以不用急著一開始就搶著領，大家都可以找其他時間再來。

另外，因為還不清楚屆時會有多少人湧入郵局購賣三倍券，考量到萬一有存量發不夠狀況，中華郵政也規劃每個縣市的責任中心局負責開設三倍券庫存調配中心，來就近支援其他支局，如果某個支局發出的券比較多，就會隨時調撥。

▲中華郵政擬7月兩個周六全台郵局加班營業，全力支援三倍券發售任務，但也呼籲民眾不用一開始就搶著去。（圖／記者李宜秦攝）

至於政委唐鳳先前指出，繼口罩地圖後，未來還會推出「三倍券地圖」，讓民眾知道哪邊郵局還有存量，不用到處排隊。對此，中華郵政表示，相關資訊系統由資訊部門密切跟經濟部所委託製作的機構合作當中，目前進度順利，屆時郵局會負責提供庫存數字，對民眾來講，可以顯現出郵局庫存的數量跟位置，可以更方便民眾領取三倍券。

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