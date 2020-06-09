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獨／鐵飯碗難搶！中華郵政考科大變動　外勤郵差得恢復「加考英文」

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▲▼中華郵政配送防疫用酒精到各地藥局。（圖／記者賴文萱攝）

▲外勤郵差招考，未來將恢復英文考科。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

鐵飯碗難搶！中華郵政6月修正各職階考試科目內容，其中，原先外勤郵差已取消英文考科，但這次修正後將英文單獨列為營運職共同科目，因此未來報考郵差又得恢復加考英文。中華郵政表示，這次主要是配合政府推動2030雙語國家政策才來修正，不過相關變革會等到下次招考才適用。

外勤郵務士2015年前都有英文考科，不過，中華郵政2016年修正考試內容，將英文廢除，改加考交通法。不過，中華郵政今年6月再度修正考試科目，將英文單獨列為營運職共同科目，因此之後若再有招考，外勤郵差就要重新恢復英文考試。

請繼續往下閱讀...

▲▼中華郵政郵差送貨投遞。（圖／記者賴文萱攝）

▲2016年起郵差取消英文考科，但6月修正後，又得恢復英文考試。（圖／記者賴文萱攝）

考科改變消息一出，就有考生質疑，「為何中華郵政近幾年招考都換考科，是不想讓準備好幾年的舊考生考上嗎？比較想要剛畢業新鮮的肝來為公司血汗？」但也有考生認為，「郵局的英文說真的不難，為來電商、虛擬支付，會用到英文的地方不少」、「加考科可以減少跳板考生」。

中華郵政表示，這次修正主要是為因應數位金融時代來臨，及郵政業務轉型變革發展需要，另外，也是要配合政府將推動2030雙語國家政策。修正重點包含將英文單獨列為營運職共同科目；將英文列入專業職（二）外勤共同科目內容；將郵政三法概要增列為專業職一共同科目；因應數位金融時代來臨，將「金融科技知識」列入營運職及專業職一共同科目內容。

中華郵政工會理事長吳文豐則指出，公司一直認為因為有投遞外國郵件的需求，如果沒有考英文，往後外勤同仁投遞郵件時會有問題，所以這次要恢復。不過，他認為投遞單位本身就有專門替外勤翻譯外國郵件上街、路名稱的工作，投遞上其實不會有問題，郵差更重要的是要看實務上如騎車、體力的部分，加考英文沒有什麼必要。

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