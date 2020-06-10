韓國瑜放棄罷免訴訟卡朱？　侯友宜：國民黨一定可以找到接地氣的人

記者羅婉庭／新北報導

針對高雄市長補選在即，新北市長侯友宜10日喊話黨中央，國民黨人才濟濟，一定可以找到年輕、肯幹、願意犧牲奉獻，且接地氣的在地青年，爭取再度為高雄市民服務的機會。至於外傳民眾黨可能提出與藍營合作補選，侯友宜強調，沒有一個黨有放棄的權利。

韓國瑜昨天突然宣布不提任何訴訟，代表著沒有高雄戶籍的人選全被封殺，黨中央能尋覓人才的範圍大幅縮小，也被外界解讀「卡朱」，對此，侯友宜表示，國民黨裡有很多好人才，相信可以找到優秀人才，誰來選都全力以赴、全黨給予支持，就有機會再度為高雄服務。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

不過，國民黨上下仍有聲音討論高雄補選人選徵詢，侯友宜認為，國民黨如何能夠繼續為高雄市民服務，必須要勇於承擔樂於接受挑戰全力以赴，不避戰、不畏戰、不怯戰，他建議黨內找到年輕、肯幹、願意犧牲奉獻，且接地氣的人。

另外，侯友宜也鼓勵黨中央，國民黨人才濟濟，一定有辦法找到在地好人才，這是所有人的事情，大家要一起全心全力的面對，爭取再度為高雄市民服務的機會。

至於國民黨可能放棄補選甚至民眾黨提出合作邀約的說法，侯友宜則回應，對於爭取高雄市民認同、繼續守護市民健康安全，以及對未來的耕耘，沒有一個黨有放棄的權利，大家一定要上下一心，找出好的人才，讓高雄市政延續並做得更好，讓高雄被看見。

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