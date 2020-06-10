延攬韓國瑜接任新北果菜公司董事長？ 侯友宜回應了

記者羅婉庭／新北報導

新北果菜公司董事長廖榮清將轉任新北產業發展諮詢委員會執行長，針對有沒有可能延攬曾擔任北農公司總經理，且與新北有淵源的韓國瑜，新北市長侯友宜10日大笑回應，韓國瑜說過需要沈澱一下，如果有機會再為社會國家做事，大家就一起加油。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

侯友宜說明，果菜公司董事長還要經過董事會討論，通過後很快就會選出人選，很感謝董事長廖榮清過去十幾年來為新北建設與農業付出，如今廖榮清卸下董事長職位，轉任產業諮詢委員會執行長，對於帶動經濟產業發展，他寄予相當厚望，大家一起加油拚經濟，

對於是否有可能延攬曾擔任北農公司總經理的韓國瑜，侯友宜笑著說，謝謝大家對韓國瑜的關心，他說過想要沈澱一下，大家就祝福他，如果有機會為社會、國家做事，再一起加油。

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