3步驟註冊監理會員　在咖啡廳當文青...也能補行照+申請日文譯本

▲公路總局「監理服務網」透過手機APP或電腦即可線上查詢、申辦監理業務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

交通部公路總局「監理服務網」持續拓展服務範疇，透過手機APP或電腦即可線上查詢、申辦監理業務，只要簡單3個步驟使用自然人憑證或健保卡註冊會員，實名認證身分後更可體驗高達128項完整的監理服務。

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▲▼自然人憑證、手機 APP APP申請監理業務。

監理服務網提供日常所需的各種大小監理業務線上查詢、申辦，註冊成為會員，不僅能使用基本的服務如汽車燃料費、違規罰款的查詢與繳納、預約報名考照、筆試題庫模擬練習等項目。

更可以線上申辦行照、日文譯本、無肇事證明、駕駛人經歷證明、牌照登記書、預約定檢，查詢名下車輛、個人酒駕紀錄、設定變更住居所地址、標牌選號、辦理車輛失竊註銷、動保線上設定解除等，提供全年無休的服務，不用特地請假去監理站，隨時隨地都可以辦理，能滿足多元的監理需求。

為保護個資安全，註冊會員須以電腦連線至監理服務網並搭配讀卡機，使用自然人憑證或健保卡，驗證憑證後再填寫基本資料即可加入會員。不過需要注意的是，自然人憑證的流程較簡便，只要身分證字號和PIN碼認證，如果是使用健保卡的話，請先至健保署開通健保卡網路註冊服務。

屏東監理站長洪美芳表示，為提供民眾更多切合使用需求的溝通方式，「監理服務APP」新增了「智能客服」功能，相當簡單好上手，可以在手機上諮詢「智能小鹿」各種監理問題，像是車輛報廢流程、過戶需要準備的證件、違規申訴進度或者考駕照的注意事項等，智能客服針對用戶不同的問題提供客製化回覆，可以成為用戶信賴的監理小幫手，民眾可到google play商店或App store下載使用。

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