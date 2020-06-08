惡意Android App首季竟然年增1倍！　已遭下架的Snaptube...全球下載數逾4千萬

▲目前仍有有4000萬Android用戶安裝了影片下載App「Snaptube」。（圖／截自Snaptube）

記者王曉敏／綜合報導

Google去年與3家安全軟體公司合作成立應用程式防護聯盟（App Defense Alliance），以協助掃描Google Play Store上架的App的安全性，但最新統計指出，今年Q1的「惡意」Android App數量仍較去年同期增長了一倍。

Google去年底宣布與ESET、Lookout和Zimperium合作組成應用程式防護聯盟，共同努力阻止惡意程式登陸用戶的設備。但網路安全公司Upstream Systems本月發布報告指出，今年第一季Play Store上確定為「惡意」的App數量增長一倍，從1.45萬個增長至2.9萬個，而行動設備欺詐性交易數量也激增了55％，受惡意軟體感染的行動設備數量也有所增加。

更令人擔憂的是，2020年10大惡意App中，有9個於今年第一季仍可在Play Store下載；於去年排名前100的惡意App，今年Q1仍有30%在Play Store架上。

可能是受到此前疫情封鎖的影響，2020年Q1的10大惡意App中有6個屬於「休閒類」App，其中包括影片播放及編輯、新聞和雜誌、遊戲及社交。

Upstream的Secure-D平台負責人Geoffrey Cleaves指出，由於世界上大多數人的活動範圍轉移至室內，因次「有些黑暗的力量即在封鎖的局勢中獲利。」Secure-D發現，有心人士於Play Store上發布「休閒類App」的情況急劇增加，並試圖誘騙用戶訂閱高級服務。

▲Snaptube仍可從Play Store以外的其他管道下載。（圖／截自Snaptube）

Upstream指出，其中最麻煩的為影片下載App「Snaptube」。目前此App的全球下載數已超過4000萬次。據統計，Snaptube去年共有7000萬筆的詐欺事件，其中一半發生於巴西。

雖然Upstream去年10月已對此釋出警告，Play Store也已下架Snaptube，但該App仍可透過許多第三方應用程式商店下載，包括華為的AppGallery及小米的GetApps。目前全球仍有4000萬Android用戶安裝了該App。

Upstream Systems表示，現今的惡意行動App非常複雜，它會加密程式碼並儘在行動設備上執行，以此來避免機器人的靜態分析。換句話來說，除非對這些App進行更多人工分析，否則「應用程式防護計畫未來將無法識別這種愈來愈複雜的案例。」