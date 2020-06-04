▲ 東大學生創新驚奇無限，設計D列印輔具＆吃藥提醒App。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

教育部大專校院創新創業扎根學程－創新創業課程開設與發展計畫，由國立台東大學產學營運暨推廣教育處於106學年度起執行，到107學年度計畫轉型推動學生創業行動學習，透過創新育成中心執行，從創業創業培訓、課程、工坊、競賽、活動、實作，學程規劃引導「激發思維」、「點子萌芽」、「提案產出」、「提案驗證」、「創業前進」。

日前辦理學生創業團隊成果展，本年度共有13組學生團隊從創業課程中獲得啟發，並由計畫協完成提案構想。經過學校育成輔導後，有6組團隊獲得教育部「創新創業扎根學程」創業補助金各10萬元，其中1組更獲教育部「大專畢業生創業服務計畫」(U-start)補助50萬元，進一步往新創公司發展。



學生的創業提案發想內容多元，例如由特殊教育學系學生所組成的創與夢輔助者團隊(創夢有限公司)，團隊以弱勢服務為主，以3D列印方式進行輔具開發，以創新方式解決弱勢族群輔具上的需求；熱血傳奇小喵喵團隊(熱血傳奇小喵喵有限公司)以銀髮高齡長者作為主要發想議題，針對吃藥提醒功能需求，設計Arduino與App開發；文化資源與休閒產業學系食播人團隊(食播人有限公司)以友善農業發啟，掌握現代人最重視的食材安全並與在地小農合作等。



創新育成中心主任林俊男表示，創新創業扎根計畫推動目的，是希望培養具有創意、創新概念，以及創業精神的人才。透過創業課程引導，逐步帶動校園創新創業推動機制，提升創新創業氛圍。其結合大學校院創業實戰模擬學習平臺，乃是創業課程中的一部分，強調模擬實作、資源挹注輔導的模組課程運作機制，藉由階段式課程設計，讓本校現有學系既有專業領域融入，結合經驗豐富新創專家，培養學生問題解決能力與創業家精神。

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