印度「移除中國APP」破500萬下載！　谷歌：因違反規定下架

▲印度開發「移除中國APP」。（圖／取自觀察者網）

記者陳政錄／綜合報導

受中印邊境局勢緊張影響，據科技網站TechCrunch報導，印度一新創公司在5月份推出了一款「移除中國APP（Remove China Apps）」，用戶只要點選掃描，就可以輕鬆刪除來自中國開發商的應用程式，但就在該APP下載量剛破500萬大關之際，谷歌公司於3日宣布，因違反了部分政策，已經將其從應用商店平台下架。

據了解，該應用程式使用方法相當簡單，只需點選掃描，就會列出用戶手機中來自中國開發商的應用程式，可自行選擇是否刪除，如果掃描後發現手機內沒有中國的應用程式，還會發出「你好棒」的祝賀訊息。

▲中印邊境局勢不斷升溫。（圖／達志影像／美聯社）

「移除中國APP」在5月下旬發布後，已經累積超過500萬次的下載數，18萬條評論中獲得4.9的高分，除了受到印度民眾追捧，甚至還在澳洲衝上Android系統應用商店前5名。

但值得注意的是，據路透社報導，谷歌（Google）3日證實，因為違反了公司的部分政策，已經該這款APP從應用商店下架。

雖Google並未多做解釋，但知情人士透露，谷歌的政策中，禁止應用程式誤導用戶刪除或禁用其他第三方的APP，或修改設備設置及功能，因此判斷該「移除中國APP」，正好是違背了此項政策。

事實上，自中印邊境再次於5月初爆發衝突以來，「抵制中國產品」、「刪除流行的中國APP」就一直在社交媒體上，被印度民眾瘋傳，印度總理莫迪等也使用＃BoycottChineseProducts的標籤。

對於產品「移除中國APP」遭到下架，印度新創公司OneTouch AppLabs目前僅在官網上回應稱，感謝用戶的支持，並證實該APP的確已經遭到下架。

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