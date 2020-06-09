雲林監理站職業駕駛關懷服務　專業諮詢讓駕駛人備感窩心

▲監理機關邀請3位具法律、理財、健康等領域專家提供計程車駕駛朋友專業的諮詢服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林監理站9日下午辦理第三場次「計程車駕駛關懷服務據點專案」，共有12位計程車駕駛人參與活動，在與會專家健康講座與提供諮詢服務帶動下氣氛熱絡，雲林監理站並宣傳政府所提供計程車行業的紓困方案，提醒符合方案者踴躍提出申請，讓與會的計程車駕駛人感受到貼心關懷服務。

「計程車駕駛關懷服務據點專案」執行期間至2020年9月止，每場次均提供法律諮詢扶助、金融理財諮詢、健康諮詢等三項服務，雲林地區下次將於2020年9月辦理最後1場次，諮詢服務以採預約登記為原則。

雲林監理站站長吳孟峰指出，專案係由監理機關邀請3位具法律、理財、健康等領域專家提供計程車駕駛朋友專業的諮詢服務，協助計程車駕駛人解決營業中常見的問題，據現場參與的計程車駕駛人表示對於此服務感受到政府的溫暖與貼心。

雲林監理站表示，歡迎雲林地區尚未參加的計程車駕駛朋友把握機會多加利用，洽詢電話號碼為05-5335892轉分機303佘小姐，於上班日(08:00~17:00)時段提供專人接聽服務。





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