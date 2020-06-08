點名「金牌幫」拒載台人丟包觀光客　小黃運將無法舉證同業違規遭起訴

▲小黃運將點名同業組成「金牌幫」拒載台人，外籍觀光客如不到指定店家消費就會丟包。（示意圖與本案無關／記者張一中攝）

記者劉昌松／台北報導

施姓計程車司機去年在臉書上爆料，知名餐廳上引水產外，有群計程車司機組成「金牌幫」，只載外籍觀光客，如果觀光客不去他們介紹的禮品店消費，就會直接丟包，1名同業不滿遭公布車牌提告，台北地檢署調查認為，施男僅能拿出1群運將聚集聊天的照片，無法證明爆料真實性，8日依誹謗罪起訴施男。

上引水產緊鄰台北魚市，是綜合新鮮漁獲、代客料理、立吞美食的大型複合式商場，吸引不少國內外食客光顧，因為很多人會在用餐區飲酒，營業時間也是計程車排班重點地區之一。

▲上引水產吸引不少國內外食客慕名而來，連帶有不少計程車前往排班候客。（示意圖於本案無關／記者李毓康攝）

運將施男在2019年7月間，在臉書上爆料，稱排班車隊中，有群「金牌幫」，拒載本國人，專接外國觀光客，會載著他們去禮品店，如果觀光客不購買禮品，就會被直接丟包，施男還在貼文中列出許多小黃車牌，部分被點名的小黃運將提告後，士林地檢署以這群運將確曾遭人檢舉違規紀錄，處分不起訴施男。

不過另有1名運將到北檢提告指出，他沒有參加金牌幫卻被點名，雖然施男拿出1張照片，顯示告訴人曾和其他金牌幫成員聚在一起聊天，但檢察官認為無法證明告訴人是金牌幫，也無證據顯示告訴人曾有營業違規紀錄，或有拒載、丟包客人情形，而公布車牌足以連結職業駕駛人的身分，使駕駛人名譽受損，因此起訴施男。

療癒！紓壓！心訣大公開

二手票券豐富你的生活

【其他新聞】

銀行警衛監守自盜攝 手機擺廁所靠牆直立「仰角」偷拍6行員如廁

涉資助炒作大同公司股票 上海金主任國龍涉《證交法》遭通緝