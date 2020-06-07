快訊／台北市計程車暴衝！保齡球式「連撞5車」變形翻覆

▲7日晚間台北市中山區發生一起計程車暴衝追撞意外，所幸肇事駕駛送醫後並無大礙。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

7日晚間6時許，台北市長春路發生一起計程車突然衝撞路邊停等車輛，波及路旁兩輛賓士、福特休旅車，撞擊力道猛烈還追撞撞倒路邊3輛機車；所幸這輛計程車上當時並無乘客，肇事計程車也因暴衝撞擊力道猛烈翻覆動彈不得，警方趕赴現場將受傷的計程車司機送醫，這起車禍也導致北市長春路車道封鎖逾半小時。

▲7日晚間台北市中山區發生一起計程車暴衝追撞意外，所幸肇事駕駛送醫後並無大礙。（圖／記者張君豪翻攝）

北市警方表示，肇事計程車陳姓駕駛（66歲）當時沿著長春路西往東方向行駛，卻突然加速追撞右前方兩輛休旅車和路邊停放的三輛機車；這輛小黃突然不明原因暴衝追撞多車，由於撞擊力道實在太猛，導致計程車最後翻覆在車道上，陳姓駕駛身上有多處擦傷，警方趕緊將他送往台北馬偕醫院治療，所幸並無大礙。

▲7日晚間台北市中山區發生一起計程車暴衝追撞意外，所幸肇事駕駛送醫後並無大礙。（圖／記者張君豪翻攝）

至於肇事原因究竟是人為操作原因，還是車輛機件故障，警方仍在調查，警請醫院抽血釐清肇事駕駛是否有酒駕、或因其他身體不適問題引發誤踩油門肇禍。

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